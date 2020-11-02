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Стоп фейк: в НАУ опровергли наличие уголовного дела об и.о. ректора Хращевского

В НАУ не слыхали об уголовном производстве против и. о. ректора Национального авиационного университета Римвидаса Хращевского

сегодня, 17:18
Автор:

Станислав Молчанов

О якобы наличии уголовного производства в отношении Хращевского сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря НАУ Елену Васкивскую. Однако, в университете сообщили, что по состоянию на 03.11.2020 пресс-секретаря с таким именем у них вообще нет.

Стоп фейк: в НАУ опровергли наличие уголовного дела об и.о. ректора Хращевского

"У нас нет такого пресс-секретаря. И мы не знаем от чьего имени этот человек делает подобные заявления. Она не является спикером НАУ, и СМИ стоило бы это проверять", — сказали в администрации университета.

В полиции Соломенского района  действительно завели уголовное производство по факту недавних событий в НАУ. Но оно якобы касается исключительно попыток бывшего ректора Владимира Исаенко заблокировать работу университета с помощью 50 вооруженных "титушек". 

И. о. ректора НАУ Римидас Хращевский, в свою очередь, сообщил, что подобные заявления — свидетельство манипуляций, к котором продолжает прибегать уволенное руководство вуза. 

"Я уже констатировал, что НАУ пытаются сегодня дискредитировать те, кто ещё вчера здесь работал. К сожалению, но бывшие руководство не смогло уйти так, чтобы сохранить своё лицо и достоинство. По уголовному делу якобы в отношении меня: судите сами — чтобы утверждать подобное, у меня как минимум должно быть наверное подозрение на руках, либо какое-то уведомление, но нет ни одного, ни другого", — сказал он. 

Хращевский также подтвердил, что пресс-секретаря Васькивской в НАУ нет. 

Напомним, 27 октября главный админкорпус Национального авиационного университета освободили от вооруженных лиц спортивного телосложения, которых, предположительно, нанял уволенный экс-ректор вуза Владимир Исаенко.

Тогда ситуацию урегулировали только после вмешательства правоохранителей, в частности, полицейского полка особого назначения #1.  Тогда, согласно решению кадровой комиссии, бывший ректор НАУ Владимир Исаенко был уволен по причине организации в университете коррупционных схем вместе со своим помощником. 

Напомним, что 15 октября состоялось заседание Наблюдательного совета НАУ, члены которого единодушно поддержали приказ МОН об увольнении Исаенко.


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