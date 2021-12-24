Столтенберг дал совет Путину, как осчастливить весь мир перед праздниками

Праздники могут стать отличным поводом для России существенно снизить градус напряжения, который возник на украино-российской границе из-за стягивания российских войск. Предстоящие рождественские и новогодние праздники Путин может использовать для отвода войск от украинской границы. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг высказал убеждение, что только от воли Кремля сегодня зависит, каким будет праздник Рождества – мирным и спокойным или же напряженным.

Генсек НАТО подчеркнул, сегодня Москва сконцентрировала у украинской границы огромное количество военной техники, десятки тысяч солдат. И нет никаких признаков, что военных становится меньше, что Москва готова снизить градус напряжения на украинской границе.

При этом Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, может ли быть связано скопление Россией группировок войск у украинской границы с шантажом Путина по уступкам относительно нерасширения НАТО. Генсек НАТО ответил, что есть неопределенность относительно намерений РФ.

Также Йенс Столтенберг не стал комментировать готовность Альянса увеличить присутствие войск в странах восточной Европы, что может стать реакцией на провокационные действия Кремля. Единственное, в чем убежден Столтенберг, НАТО готово к прямым переговорам с Кремлем, но уже сейчас все члены Альянса могут сказать, что требование нерасширения НАТО и отказ от членства Украине – неприятное условие, которое в Альянсе отбрасывают.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, к чему готовится Украине после пресс-конференции Путина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!