Столицу Португалии закроют на выходные из-за вспышки коронавируса: подробности

Столицу страны закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса. Следовательно, в эти выходные выезд из пригорода Лиссабона и въезд в него будет запрещен. Об этом пишет Associated Press.

Лиссабон (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что такое решения власти приняли, потому, что в португальской столице резко увеличилось количество больных коронавирусной инфекцией. С, пятницы, 18 июня начнут действовать ограничения.

"Мы понимаем, что ограничения непростые, понимаем, что люди не хотят таких вещей, но мы должны защитить остальную часть страны", — сообщила во время брифинга пресс-секретарь правительства Португалии.

Стало известно, что запрет не распространяется на авиарейсы, следующих из аэропорта Лиссабона и рабочие поездки. На въездах в город создают пункты контроля, где будут находиться патрули, которые будут проверять туристов.

Специалисты уже заявили, что вспышка коронавирусной инфекции произошел в Лиссабоне и его регионе из-за распространения нового штампа "Дельта".

Стало известно, что в четверг в столице Португалии зафиксировали 254 случаев коронавируса, а на остальной территории страны — только 90.

Местные власти уже сообщили, что с 1 июля в Лиссабоне начнут открывать специальные центры вакцинации, которые будут работать круглосуточно. Таким образом, в городе хотят увеличить темпы проведения вакцинации.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, как в Португалии смягчили карантин на Рождественские праздники. В частности, жителям страны было разрешено собираться большими группами в одном помещении, чтобы вместе провести праздники в кругу родных и близких.

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