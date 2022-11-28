Столичная власть – против центральной: о чем говорит спор вокруг «Пунктов несокрушимости»

Партия "Слуга народа" активно критикует киевского мэра Виталия Кличко за работу (точнее – не работу) "Пунктов несокрушимости" (Пунктів незламності, ПН). В свою очередь, Кличко призывает "не манипулировать" и подчеркивает, что не будет "вступать в политические баталии". О чём говорит вновь вспыхнувшая пикировка между столичным градоначальником и партией власти? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Пункт несокрушимости. Фото: из открытых источников

Сейчас нужно работать слажено, чтобы помочь людям пережить зиму, ведь самое главное – это люди

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает:

"Сейчас не лучшее время для политических баталий и конфронтаций между местной и центральной властью. Сейчас нужно работать слажено, чтобы помочь людям пережить зиму. Ведь самое главное – это люди. Нужно, чтобы каждый вносил свой вклад в общий результат".

В то же время, продолжает эксперт, то, что столичный градоначальник не обеспечил должный уровень логистики организации ПН – это его личный провал как управленца.

"Можно долго рассуждать о политике и говорить, что на тебя оказывают политическое давление, а можно просто привезти генератор, еду и воду в ПН, установить обогреватели и разместить команду, – поясняет Сергей Быков. – И еще можно не пытаться называть ПН пунктами обогрева. Это еще и смысловая атака со стороны мэра против центральной власти".

Судя по тому, что политические споры всколыхнулись сейчас, есть надежда на скорейшее окончание этой ужасной войны

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь комментирует полемику, которая сейчас развернулась в соцсетях между киевским городским головой и рядом представителей партии власти, таким образом:

"Кличко не стал хорошим или плохим мэром сейчас. Он занимает пост уже второй срок. Так что он ничуть не изменился. Что при Порошенко, что при Зеленском. Странно, что у кого-то "открылись глаза" на это лишь сейчас. Впрочем, трения между центральной властью и властями города Киева были и ранее. Судя по тому, что это вновь всколыхнулось сейчас, есть надежда на скорейшее окончание этой ужасной войны, которая продолжается в Украине. И власти начинают смещать фокус на внутриполитическое пространство".

По мнению Руслана Соболя, если на подобное есть силы, время, энергия, деньги (судя по тому, как это разгоняется по СМИ), это не самый плохой знак для нас как для рядовых украинцев.

"Но у меня такое ощущение, что Кличко и Зеленский не светят следующие сроки. Раз уж у них есть время на выяснение отношений, несмотря на то, что война далеко не закончена. Или это значит, что конец войны действительно близок? Хотелось бы верить... Иначе всё это выглядит более чем странно", – заключает эксперт.

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