Стоит ли собираться украинским мужчинам обратно в Украину: у Орбана сделали заявление

Будапешт не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста, какое бы решение не было принято другими странами Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен, сообщает atv.hu.

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Фото: из открытых источников

Шемьен заявил, что "каждый беженец" из Украины у нас в "полной безопасности и получает всю помощь". И именно поэтому власти Венгрии не намерены выдавать Украине беженцев.

"Мы не расследуем, есть ли человек, по словам украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", – высказался заместитель премьер-министра Венгрии.

Шемьен отметил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с украинцами – это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – сказал вице-премьер Венгрии.

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