Стоит ли собираться украинским мужчинам обратно в Украину: у Орбана сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Будапешт не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста, какое бы решение не было принято другими странами Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен, сообщает atv.hu.
Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Фото: из открытых источников
Шемьен заявил, что "каждый беженец" из Украины у нас в "полной безопасности и получает всю помощь". И именно поэтому власти Венгрии не намерены выдавать Украине беженцев.
Шемьен отметил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с украинцами – это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.
Также издание "Комментарии" сообщало – МИД Чехии насторожил заявлением: пора ли украинским мужчинам выезжать из страны.
Ранее "Комментарии" писали – чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!