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Стоит ли собираться украинским мужчинам обратно в Украину: у Орбана сделали заявление

Вице-премьер Венгрии подчеркнул, что его страна не позволит "отправить на смерть" украинских мужчин-беженцев

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Будапешт не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста, какое бы решение не было принято другими странами Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен, сообщает atv.hu.

Стоит ли собираться украинским мужчинам обратно в Украину: у Орбана сделали заявление

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Фото: из открытых источников

Шемьен заявил, что "каждый беженец" из Украины у нас в "полной безопасности и получает всю помощь". И именно поэтому власти Венгрии не намерены выдавать Украине беженцев. 

"Мы не расследуем, есть ли человек, по словам украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", – высказался заместитель премьер-министра Венгрии.

Шемьен отметил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Будапешта, а в случае с украинцами – это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – сказал вице-премьер Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.

Также издание "Комментарии" сообщало – МИД Чехии насторожил заявлением: пора ли украинским мужчинам выезжать из страны.

Ранее "Комментарии" писали – чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия.




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Источник: https://www.atv.hu/
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