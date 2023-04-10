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Стоимость пасхальной корзины в 2023 году будет рекордной

Цена пасхальной корзины выросла почти на 25% по сравнению с прошлым годом и достигла самых высоких показателей.

сегодня, 15:10
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Автор:

Slava Kot

Согласно подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цена пасхальной корзины в 2023 году составит 1209 гривен, что является рекордным показателем в истории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на академика НААН Юрий Лупенко.

Стоимость пасхальной корзины в 2023 году будет рекордной

Пасхальная корзина. Фото из открытых источников

Специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" рассчитали стоимость пасхальной корзины в 2023 году на семью из четырех человек. В корзину вошли такие продукты как кулич, колбаса, буженина, яйца, сливочное масло, сало, сыр домашний, сыр твердый, хрен и соль. Таким образом цена пасхальной корзины составляет 1209 гривен, что почти на 25% выше, чем в предыдущем году. В 2022 году цена пасхальной корзины с таким же набором продуктов составила 972 грн.


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Общее удорожание праздничного набора объясняется ростом цен. К примеру, яйца выросли на 92%, сахар – 20,5%, масло – 22%, сало – 38,4%, буженина – 31%. Согласно расчетам "Института аграрной экономики" кулич весом 400 г будет стоить около 170 грн, яйца – 65-75 грн, домашняя колбаса – 175 грн за 0,5 кг, буженина – 220 грн за 0,5 кг, твердый сыр – 190 грн за 0,5 кг, сливочное масло – около 70 грн за пачку 200 г, творог домашний – 88 грн за 0,5 кг. Хрен будет стоить около 16 грн, а соль – 2 грн.

Также "Институт аграрной экономики" счел цену корзины с дополнительными ингредиентами, в том числе фруктами и вином. Стоимость такой пасхальной корзины вырастет до 1463 грн.

Напомним, что в 2019 году цена пасхальной корзины составляла – 532 грн, в 2020 – 620 грн, в 2021 – 780 грн, в 2022 – 972 грн, а по состоянию на 2023 год – 1209 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт демографии назвал численность населения Украины.

Также "Комментарии" писали о международных резервах Украины, достигших 11-летнего рекорда.



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Источник: http://iae.org.ua/presscentre/archnews/3564-velykodniy-koshyk-u-2023-rotsi-koshtuvatyme-1209-hrn-yuriy-lupenko.html
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