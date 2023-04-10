Стоимость пасхальной корзины в 2023 году будет рекордной

Согласно подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цена пасхальной корзины в 2023 году составит 1209 гривен, что является рекордным показателем в истории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на академика НААН Юрий Лупенко.

Пасхальная корзина. Фото из открытых источников

Специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" рассчитали стоимость пасхальной корзины в 2023 году на семью из четырех человек. В корзину вошли такие продукты как кулич, колбаса, буженина, яйца, сливочное масло, сало, сыр домашний, сыр твердый, хрен и соль. Таким образом цена пасхальной корзины составляет 1209 гривен, что почти на 25% выше, чем в предыдущем году. В 2022 году цена пасхальной корзины с таким же набором продуктов составила 972 грн.

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Общее удорожание праздничного набора объясняется ростом цен. К примеру, яйца выросли на 92%, сахар – 20,5%, масло – 22%, сало – 38,4%, буженина – 31%. Согласно расчетам "Института аграрной экономики" кулич весом 400 г будет стоить около 170 грн, яйца – 65-75 грн, домашняя колбаса – 175 грн за 0,5 кг, буженина – 220 грн за 0,5 кг, твердый сыр – 190 грн за 0,5 кг, сливочное масло – около 70 грн за пачку 200 г, творог домашний – 88 грн за 0,5 кг. Хрен будет стоить около 16 грн, а соль – 2 грн.

Также "Институт аграрной экономики" счел цену корзины с дополнительными ингредиентами, в том числе фруктами и вином. Стоимость такой пасхальной корзины вырастет до 1463 грн.



Напомним, что в 2019 году цена пасхальной корзины составляла – 532 грн, в 2020 – 620 грн, в 2021 – 780 грн, в 2022 – 972 грн, а по состоянию на 2023 год – 1209 грн.

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