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Стоимость автомобильного газа в зарубежных закупках растет

Из-за введения постановления КМУ №1147 Литва и Польша уменьшили объемы поставок сжиженного газа в Украину

сегодня, 10:20
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Белоокая Ира

В постановлении говорится, что теперь польские компании смогут поставлять только газ 51%+нероссийского продукта. В то же время цена ресурса растет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Стоимость автомобильного газа в зарубежных закупках растет

Автомобильный газ дорожает. Иллюстративное фото

Так, по сравнению с концом прошлого месяца, сделки по приобретению газа из терминалов Польши выросли, и теперь стоят на $39-42/т дороже. Сама же стоимость продукта составляет $662-705/т. В то же время из-за проблем с получением сертификатов, один из масштабных поставщиков автомобильного газа, компания Bialchem Group прекратила его продажи в Украину.


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Кроме того, по информации украинских импортеров, компания Barter уже неделю не заключает новых соглашений из-за нехватки свободных объемов газа.

"В Польше сейчас не так много продукта. Российская компания "Сибур" сообщила, что не будет отгружать газ в первой половине июня. Что касается второй половины месяца, еще неизвестно, но, вероятно, поставки тоже будут небольшие", — говорит один из польских трейдеров.

Вместе с тем, автомобильные партии сжиженного газа, отгруженные из литовских терминалов, на этой неделе подорожали на $15-30/т до $690-745/т. Там подчеркивают, что предложений по продаже продукта в Литве мало.  

"После 22 мая многие компании обратились к Orlen Lietuva и трейдерам-посредникам, продающим орленовский ресурс. Но сейчас большую часть объемов выгребли", — утверждает представитель украинской компании.

В Румынии и Болгарии цены на газ пока остаются постоянными. Тем не менее, активность покупателей к этому продукту растет, говорят трейдеры.

"В Румынии и Болгарии спрос на сжиженный газ увеличился, хотя не так сильно, как нам хотелось", — отмечает болгарский трейдер.

"По состоянию на 9 июня производство на OMV Petrom не возобновилось. Кроме того, прекращение поставок из тамани может повлечь за собой уменьшение объемов предложения газа у болгарского "Лукойла", — говорит представитель компании Bulmarket.

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Источник: https://auto.24tv.ua/avtomobilnyi_haz_pochav_dorozhchaty_u_zakordonnykh_zakupkakh_n45839
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