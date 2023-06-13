Стоимость автомобильного газа в зарубежных закупках растет

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Белоокая Ира
В постановлении говорится, что теперь польские компании смогут поставлять только газ 51%+нероссийского продукта. В то же время цена ресурса растет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".
Автомобильный газ дорожает. Иллюстративное фото
Так, по сравнению с концом прошлого месяца, сделки по приобретению газа из терминалов Польши выросли, и теперь стоят на $39-42/т дороже. Сама же стоимость продукта составляет $662-705/т. В то же время из-за проблем с получением сертификатов, один из масштабных поставщиков автомобильного газа, компания Bialchem Group прекратила его продажи в Украину.
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Кроме того, по информации украинских импортеров, компания Barter уже неделю не заключает новых соглашений из-за нехватки свободных объемов газа.
Вместе с тем, автомобильные партии сжиженного газа, отгруженные из литовских терминалов, на этой неделе подорожали на $15-30/т до $690-745/т. Там подчеркивают, что предложений по продаже продукта в Литве мало.
В Румынии и Болгарии цены на газ пока остаются постоянными. Тем не менее, активность покупателей к этому продукту растет, говорят трейдеры.
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