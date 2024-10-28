Стоимость аренды жилья в Украине: какие города в лидерах по ценам

Цены на аренду жилья в Украине продолжают расти, и лидерами среди самых дорогих городов стали Львов и Ужгород. Вместе с тем, Харьков предлагает наиболее доступные варианты. За последние полгода значительный рост стоимости аренды наблюдается в Ивано-Франковске, Киеве и Одесской области. Об этом сообщают "Комментарии" ссылаясь на ЛУН статистику.

Аренда жилья в Украине. Фото из открытых источников

Львов и Ужгород – самые дорогие, Харьков – самый дешевый

Во Львове и Ужгороде арендаторам придется платить за однокомнатное жилье рекордные 19 000 грн, что делает эти города наиболее дорогими для съема жилья в Украине. В Харькове же можно найти аренду от 4 000 грн, что делает его самым доступным.

Рост арендных ставок в крупных городах

В Ивано-Франковске за последние полгода цены на аренду выросли на 33%, и сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 15 000 грн. В Киеве аренда подорожала на 15%, достигнув 16 000 грн. за месяц. Одесская область также вошла в тройку регионов с высоким ростом, где аренда выросла на 12% и стоит в среднем 9 000 грн.

Стоимость аренды в других регионах

Для тех, кто ищет квартиру по более умеренным ценам, в Николаеве и Запорожье средняя аренда однокомнатной квартиры составляет около 5 000 грн, что является выгодным предложением по сравнению с центральными и западными регионами.

Также "Комментарии" писали, что в 2024 году рынок однокомнатных квартир в Украине показал существенные изменения. От падения цен почти на 10% в Днепре и Запорожье до стремительного роста более чем на 30% в Ровно и Луцке. Согласно данным OLX Недвижимость, большинство областных центров показали либо стабильный рост, либо неожиданные обвалы.