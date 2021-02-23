Стерненко в будущем – это еще один политик, - политтехнолог

Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко – 7 лет лишения свободы за похищение человека и конфискация половины имущества. Но точку в деле Стерненко ставить рано. В этом уверен политтехнолог Александр Кондратенко, о чем он заявил в материале "Комментариев".

Фото: УП

Эксперт считает, что следует учитывая тот факт, что эта история давным-давно находится уже в политической плоскости.

"Комментировать данный информационный повод можно как с точки зрения "справедливости" судебной системы, но также и как политической расправы. Мне кажется, приговор вынесли именно сейчас не случайно, а выглядит это так, будто правоохранительные органы и власть относятся ко всем одинаково и судят всех по закону. Но это далеко не так, — считает Александр Кондратенко. — Нам пытаются показать баланс между делом Медведчука и делом Стерненко (русский мир — праворадикалы)".

Так, мнение украинцев разделилось: одни поддерживают Сергея, другие, наоборот празднуют победу правосудия. Такая поляризация общества является признаком того, что это — исключительно политический процесс, отмечает эксперт.

По словам политтехнолога, на сегодняшний день появляются предпосылки того, что Стерненко в будущем — это еще один политик, но не политический проект.

"Кто и в каких целях будет использовать этот кейс — покажет время. Делать из Сергея "политфигурку" выгодно тем силам, которым не хватает сейчас ярких личностей. Учитывая достаточно радикальное прошлое Стерненко, его используют те политические партии, которые сейчас имеют поддержку стойкого проукраинского электората", — считает политтехнолог.

Эксперт также отметил, что инфоповод по Стерненко "перебил" сегодня медийно и доставку непонятной вакцины в Украину, и то, как все же протащили Витренко на должность, хоть и не в статусе полноценного министра или вице-премьера.

Напомним, Рада поддержала Зеленского и приняла закон о госслужбе: кому выгоден такой результат.

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