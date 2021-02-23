Стерненко в будущем – это еще один политик, - политтехнолог

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Таисия Ерохина
Одесский суд вынес
приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора"
Сергея Стерненко – 7 лет лишения свободы за похищение человека и конфискация
половины имущества. Но точку в деле Стерненко ставить рано. В этом уверен политтехнолог
Александр Кондратенко, о чем он заявил
в материале "Комментариев".
Фото: УП
Эксперт считает,
что следует учитывая тот факт, что эта история давным-давно находится уже в
политической плоскости.
Так, мнение украинцев
разделилось: одни поддерживают Сергея, другие, наоборот празднуют победу правосудия.
Такая поляризация общества является признаком того, что это — исключительно
политический процесс, отмечает эксперт.
По словам
политтехнолога, на сегодняшний день появляются предпосылки того, что Стерненко
в будущем — это еще один политик, но не политический проект.
Эксперт также
отметил, что инфоповод по Стерненко "перебил" сегодня медийно и доставку
непонятной вакцины в Украину, и то, как все же протащили Витренко на должность,
хоть и не в статусе полноценного министра или вице-премьера.
Напомним, Рада
поддержала Зеленского и приняла закон о госслужбе: кому выгоден такой результат.
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