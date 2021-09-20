Стерненко высказался о трагедии в Пермском университете: "хороший день"

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Елизавета Черных
Украинский активист Сергей Стерненко высказался касаемо стрельбы в университете Перми, которая произошла в понедельник, 20 сентября, передает УНИАН.
Сергей Стерненко - фото из открытых источников
Отмечается, что в своей публикации в Twitter мужчина выразил радость из-за трагедии, в результате которой погибло, как минимум, восемь человек, и пострадало несколько десятков. Своим заявлением Стерненко удивил даже единомышленников, которые резко отреагировали на высказывания активистов.
В ответ фолловеры активиста выразили свое недовольство:
Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете в России стрелок открыл огонь по учащимся. По меньшей мере погибло восемь человек, а более 20 были госпитализированы. К учебному заведению были отправлены десятки бригад скорой помощи, а самого 18-летнего стрелка задержали.
Ранее "Комментарии" писали, что 11 мая в российской Казани в школе № 175 произошла стрельба. Большинство жертв убийства — ученики. Убийца — 19-летний Ильназ который закончил эту школу четыре года назад. Издание "Комментарии" разобрало с Алексеем Павловским, экспертом по безопасности, ведущим программы "Чрезвычайное. LIVE" на KYIV.LIVE, почему подобные трагедии становятся возможны, и как защитить от них украинские школы.
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