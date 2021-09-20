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Стерненко высказался о трагедии в Пермском университете: "хороший день"

Своим заявлением активист удивил даже единомышленников

сегодня, 17:14
Автор:

Елизавета Черных

Украинский активист Сергей Стерненко высказался касаемо стрельбы в университете Перми, которая произошла в понедельник, 20 сентября, передает УНИАН. 

Стерненко высказался о трагедии в Пермском университете: "хороший день"

Сергей Стерненко - фото из открытых источников

Отмечается, что в своей публикации в Twitter мужчина выразил радость из-за трагедии, в результате которой погибло, как минимум, восемь человек, и пострадало несколько десятков. Своим заявлением Стерненко удивил даже единомышленников, которые резко отреагировали на высказывания активистов. 

"Каждый день, когда россиян становится меньше, это хороший день", — написал Стерненко. 

Стерненко высказался о трагедии в Пермском университете: ”хороший день” - фото 2

В ответ фолловеры активиста выразили свое недовольство: 

"Уважаю очень Стерненко, но это ту мач. Можно еще понять относительно военных, когда они гибнут. Можно ненавидеть все русское, но этот месседж это выстрел себе же в ногу. Теперь все националистическое будут еще больше отождествлять с нацизмом/фашизмом. Объясните, если это не так", "Это перебор", "Надеюсь, это не касается нападения на детей в Перми", — пишут пользователи в комментариях к посту. 

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете в России стрелок открыл огонь по учащимся. По меньшей мере погибло восемь человек, а более 20 были госпитализированы. К учебному заведению были отправлены десятки бригад скорой помощи, а самого 18-летнего стрелка задержали.

Ранее "Комментарии" писали, что 11 мая в российской Казани в школе № 175 произошла стрельба. Большинство жертв убийства — ученики. Убийца — 19-летний Ильназ который закончил эту школу четыре года назад. Издание "Комментарии" разобрало с Алексеем Павловским, экспертом по безопасности, ведущим программы "Чрезвычайное. LIVE" на KYIV.LIVE, почему подобные трагедии становятся возможны, и как защитить от них украинские школы.


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Источник: https://www.unian.net/incidents/horoshiy-den-sternenko-poradovalsya-rasstrelu-lyudey-v-permskom-universitete-novosti-ukraina-11551087.html
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