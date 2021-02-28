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Стерненко извинился перед Зеленским (Фото)

Активист Сергей Стерненко написал второе письмо из СИЗО

сегодня, 15:35
Автор:

Кириєнко Анна

Одесский активист Сергей Стерненко, которого недавно приговорили к семи годам за похищение человека, написал письмо из СИЗО. Фото письма опубликовано на личном Телеграмм-канале активиста.

Стерненко извинился перед Зеленским (Фото)

Дело Стерненко: активист извинился перед Зеленским. Фото: pravda.com

В сообщении Сергей Стерненко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свои нецензурные выражения. Ранее после оглашения приговора в зале суда активист назвал гаранта страны оскорбительным словом из трех букв, а также сказал фразу, если Зеленский "не выгонит чертей, то они уничтожат и его".

В письме Стерненко сказал, что команда президента "толкает страну в пропасть". Кроме того, активист выразил благодарность всем украинцам, которые его поддерживали и выходили на протесты. Отдельно Стерненко поблагодарил Сергея Кошмана, который ушел с должности в ОП из-за его политического приговора.

Письмо было написано в фирменном блокноте адвокатской фирмы, которая защищает Сергея Стерненка.


Напомним, что в Киеве активисты, которые считают приговор одесскому активисту Сергею Стерненко незаконным и политически мотивированным вышли на митинг. Фото с акции протеста можно посмотреть в нашем материале.

Ранее сообщалось, что протесты в поддержку Стерненко могли спонсировать олигархи. В частности, СБУ сообщила, что на акции присутствовали хорошо подготовленные люди, спортсмены и представители охранных фирм. По предварительным данным за участие в мероприятии брали 300 у.е. За нападение на правоохранителей доплачивали еще 200 у.е. Детали ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал, что "Слуга народа" оказалась на грани развала из-за осуждения Стерненко. Подробности конфликта читайте здесь.


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Источник: https://t.me/ssternenko/2197?single
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