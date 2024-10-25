Ставка не только на Будапешт: в Европе еще одна страна готова стать троянским конем Путина

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Кравцев Сергей
Волнительный референдум в Молдове о членстве в Евросоюзе оказался на грани провала, однако все же большинство избирателей с небольшим перевесом поддержало изменение в конституцию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek.
Референдум в Молдове. Фото из открытых источников
Издание отмечает, хотя эксперты назвали референдум "поражением для России", но Кремль вряд ли прекратит попытки использовать свое влияние в Молдове как во время процесса вступления в ЕС, так и в случае успеха после него.
При этом эксперт отмечает, что одним из ключевых вопросов, которые ЕС захочет решить перед вступлением Молдовы, является проблема Приднестровья.
Журналисты обращаю внимание, что не каждое "нет" на референдуме было результатом российского влияния, и не все граждане Молдовы поддерживают членство в ЕС. Пророссийские СМИ, НПО и политические группы, а также принадлежащие России предприятия процветают в Приднестровье и Гагаузии.
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