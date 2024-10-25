Ставка не только на Будапешт: в Европе еще одна страна готова стать троянским конем Путина

Волнительный референдум в Молдове о членстве в Евросоюзе оказался на грани провала, однако все же большинство избирателей с небольшим перевесом поддержало изменение в конституцию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek.

Референдум в Молдове. Фото из открытых источников

Издание отмечает, хотя эксперты назвали референдум "поражением для России", но Кремль вряд ли прекратит попытки использовать свое влияние в Молдове как во время процесса вступления в ЕС, так и в случае успеха после него.

"Правительства стран-членов ЕС с более дружественными связями с Кремлем, такие как Венгрия и Словакия, пытались помешать принятию решений ЕС относительно российских санкций и военной и финансовой поддержки Украины. Будущее пророссийское правительство Молдовы, которая станет полноправным членом ЕС, могло бы вместе со своими членами Европарламента аналогичным образом попытаться повлиять на политику ЕС в отношении российских санкций, импорта энергоносителей и безопасности", — отметил эксперт консалтинговой компании по геополитическим и киберрискам S-RM Джереми Холт.

При этом эксперт отмечает, что одним из ключевых вопросов, которые ЕС захочет решить перед вступлением Молдовы, является проблема Приднестровья.

"Учитывая рост активных мер России по всей Европе, ЕС, вероятно, будет серьезно учитывать риски безопасности в ходе будущего процесса вступления, и вопрос статуса Приднестровья представляет собой значительное препятствие на переговорах о вступлении", — сказал Холт.

Журналисты обращаю внимание, что не каждое "нет" на референдуме было результатом российского влияния, и не все граждане Молдовы поддерживают членство в ЕС. Пророссийские СМИ, НПО и политические группы, а также принадлежащие России предприятия процветают в Приднестровье и Гагаузии.

Читайте также на портале "Комментарии" — достиг ли Путин своего в Молдове: главные выводы по выборам.



