Статистика рождаемости, браков и разводов с начала 2024-го: какие области лидируют

В первом полугодии 2024 года в Украине родилось более 87,6 тысяч малышей. Также украинцы зарегистрировали более 72,6 тысяч браков, а разводов – в пять раз меньше. Лидером по всем показателям является украинская столица. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Рождаемость в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что больше всего детей за первые шесть месяцев 2024 родилось в: Киеве – 9 695; Львовской области – 7923; Днепропетровской области – 6 962; Одесской области – 6 197; Киевской области – 4 947; Ровенской области – 4 532; Закарпатской области – 4323; Винницкой области – 4005; Ивано-Франковской области – 3 916; Харьковской области – 3798.

Лидерами за количество заключенных браков стали: Киев – 9392; Днепропетровская область – 7 076; Одесская область – 4 896; Киевская область 4848; Львовская область – 4 616; Харьковская область – 4 148; Винницкая область – 3 362; Полтавская область – 3065; Черкасская область – 3001; Хмельницкая область – 2 925.

Расторгли брак почти в пять раз меньше супружеских пар – более 15,5 тысяч по всей Украине.

Кроме того, 4,6 тысячи граждан сменили свое имя, фамилию или отчество. Чаще эта процедура проводилась в Киеве (709), Днепропетровской (390), Львовской (329), Одесской (325) и Киевской (291) областях.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Денис Шмышаль заявил о сложной демографической ситуации в Украине из-за войны. Украина теряет людей на фронте, а также существует миграция в другие страны. По его словам, власти должны вернуть украинцев, а также мотивировать рожать как можно больше детей для будущего Украины. Опрос компании Active Group выяснил, какие изменения, по мнению украинцев, может произвести государство для увеличения рождаемости.



