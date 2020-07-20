Статистика коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего инфицированных

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 59 493 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 651 случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 20 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 498 человек (+13 за сутки). В то же время 31 439 человек выздоровели.

В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2317 случаев;

Волынская область - 3281 случай;

Днепропетровская область - 1209 случаев;

Донецкая область - 794 случая;

Житомирская область - 1602 случая;

Закарпатская область - 4440 случаев;

Запорожская область - 678 случаев;

Ивано-Франковская область - 3536 случаев;

Кировоградская область - 682 случая;

Киев - 6961 случай;

Киевская область - 3308 случаев;

Львовская область - 8115 случаев;

Луганская область - 106 случаев;

Николаевская область - 522 случая;

Одесская область - 2573 случая;

Полтавская область - 353 случая;

Ровенская область - 5144 случая;

Сумская область - 371 случай;

Тернопольская область - 2456 случаев;

Харьковская область - 3033 случая;

Херсонская область - 213 случаев;

Хмельницкая область - 980 случаев;

Черновицкая область - 5332 случая;

Черкасская область - 845 случаев;

Черниговская область - 642 случая.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.

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