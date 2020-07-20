Статистика коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего инфицированных

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 59 493 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 651 случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 20 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 498 человек (+13 за сутки). В то же время 31 439 человек выздоровели.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2317 случаев;
Волынская область - 3281 случай;
Днепропетровская область - 1209 случаев;
Донецкая область - 794 случая;
Житомирская область - 1602 случая;
Закарпатская область - 4440 случаев;
Запорожская область - 678 случаев;
Ивано-Франковская область - 3536 случаев;
Кировоградская область - 682 случая;
Киев - 6961 случай;
Киевская область - 3308 случаев;
Львовская область - 8115 случаев;
Луганская область - 106 случаев;
Николаевская область - 522 случая;
Одесская область - 2573 случая;
Полтавская область - 353 случая;
Ровенская область - 5144 случая;
Сумская область - 371 случай;
Тернопольская область - 2456 случаев;
Харьковская область - 3033 случая;
Херсонская область - 213 случаев;
Хмельницкая область - 980 случаев;
Черновицкая область - 5332 случая;
Черкасская область - 845 случаев;
Черниговская область - 642 случая.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.
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