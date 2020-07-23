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Статистика коронавируса в Украине: количество инфицированных приближается к 62 тыс. человек

В Украине за последние сутки коронавирус выявили у 856 человек, а скончалось еще 17

сегодня, 09:24
Автор:

Елена Волкова
Статистика коронавируса в Украине: количество инфицированных приближается к 62 тыс. человек

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрирован 61 851 случай инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 856 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 23 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончался 1 551  человек (17 за сутки). В то же время 34 000 человек выздоровели.

В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2416 случаев;

Волынская область - 3401 случай;

Днепропетровская область - 1275 случаев;

Донецкая область - 818 случаев;

Житомирская область - 1654 случая;

Закарпатская область - 4641 случай;

Запорожская область - 700 случаев;

Ивано-Франковская область - 3765 случаев;

Кировоградская область - 689 случаев;

Киев - 7278 случаев;

Киевская область - 3391 случай;

Львовская область - 8462 случая;

Луганская область - 116 случаев;

Николаевская область - 530 случаев;

Одесская область - 2691 случай;

Полтавская область - 371 случай;

Ровенская область - 5303 случая;

Сумская область - 393 случая;

Тернопольская область - 2548 случаев;

Харьковская область - 3203 случая;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1008 случаев;

Черновицкая область - 5443 случая;

Черкасская область - 870 случаев;

Черниговская область - 667 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.


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