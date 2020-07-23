Статистика коронавируса в Украине: количество инфицированных приближается к 62 тыс. человек

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрирован 61 851 случай инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 856 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 23 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончался 1 551 человек (17 за сутки). В то же время 34 000 человек выздоровели.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2416 случаев;
Волынская область - 3401 случай;
Днепропетровская область - 1275 случаев;
Донецкая область - 818 случаев;
Житомирская область - 1654 случая;
Закарпатская область - 4641 случай;
Запорожская область - 700 случаев;
Ивано-Франковская область - 3765 случаев;
Кировоградская область - 689 случаев;
Киев - 7278 случаев;
Киевская область - 3391 случай;
Львовская область - 8462 случая;
Луганская область - 116 случаев;
Николаевская область - 530 случаев;
Одесская область - 2691 случай;
Полтавская область - 371 случай;
Ровенская область - 5303 случая;
Сумская область - 393 случая;
Тернопольская область - 2548 случаев;
Харьковская область - 3203 случая;
Херсонская область - 218 случаев;
Хмельницкая область - 1008 случаев;
Черновицкая область - 5443 случая;
Черкасская область - 870 случаев;
Черниговская область - 667 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.
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