Статистика коронавируса в Украине: количество инфицированных приближается к 62 тыс. человек

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрирован 61 851 случай инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 856 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook. По состоянию на 9:00 23 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончался 1 551 человек (17 за сутки). В то же время 34 000 человек выздоровели. В регионах ситуация выглядит следующим образом: Винницкая область - 2416 случаев; Волынская область - 3401 случай; Днепропетровская область - 1275 случаев; Донецкая область - 818 случаев; Житомирская область - 1654 случая; Закарпатская область - 4641 случай; Запорожская область - 700 случаев; Ивано-Франковская область - 3765 случаев; Кировоградская область - 689 случаев; Киев - 7278 случаев; Киевская область - 3391 случай; Львовская область - 8462 случая; Луганская область - 116 случаев; Николаевская область - 530 случаев; Одесская область - 2691 случай; Полтавская область - 371 случай; Ровенская область - 5303 случая; Сумская область - 393 случая; Тернопольская область - 2548 случаев; Харьковская область - 3203 случая; Херсонская область - 218 случаев; Хмельницкая область - 1008 случаев; Черновицкая область - 5443 случая; Черкасская область - 870 случаев; Черниговская область - 667 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.



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