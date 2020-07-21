Статистика коронавируса в Украине: количество инфицированных перевалило за 60 тысяч

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 60 166 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 673 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 21 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 518 человек (20 человек за сутки). В то же время 32 199 человек выздоровели.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2330 случаев;
Волынская область - 3318 случаев;
Днепропетровская область - 1224 случая;
Донецкая область - 797 случаев;
Житомирская область - 1609 случаев;
Закарпатская область - 4518 случаев;
Запорожская область - 682 случая;
Ивано-Франковская область - 3611 случаев;
Кировоградская область - 686 случаев;
Киев - 7034 случая;
Киевская область - 3332 случая;
Львовская область - 8229 случаев;
Луганская область - 110 случаев;
Николаевская область - 524 случая;
Одесская область - 2638 случаев;
Полтавская область - 356 случаев;
Ровенская область - 5183 случая;
Сумская область - 371 случай;
Тернопольская область - 2466 случаев;
Харьковская область - 3082 случая;
Херсонская область - 216 случаев;
Хмельницкая область - 991 случай;
Черновицкая область - 5363 случая;
Черкасская область - 847 случаев;
Черниговская область - 649 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.
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