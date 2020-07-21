Статистика коронавируса в Украине: количество инфицированных перевалило за 60 тысяч

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 60 166 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 673 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 21 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 518 человек (20 человек за сутки). В то же время 32 199 человек выздоровели.

В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2330 случаев;

Волынская область - 3318 случаев;

Днепропетровская область - 1224 случая;

Донецкая область - 797 случаев;

Житомирская область - 1609 случаев;

Закарпатская область - 4518 случаев;

Запорожская область - 682 случая;

Ивано-Франковская область - 3611 случаев;

Кировоградская область - 686 случаев;

Киев - 7034 случая;

Киевская область - 3332 случая;

Львовская область - 8229 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 524 случая;

Одесская область - 2638 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 5183 случая;

Сумская область - 371 случай;

Тернопольская область - 2466 случаев;

Харьковская область - 3082 случая;

Херсонская область - 216 случаев;

Хмельницкая область - 991 случай;

Черновицкая область - 5363 случая;

Черкасская область - 847 случаев;

Черниговская область - 649 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!