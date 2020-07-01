Статистика коронавируса в Украине: где не обнаружили новых больных

Коронавирус в Украине немного ослабил хватку. После стремительного роста и рекордных показателей на прошлой неделе, на этой уровень заболеваемости COVID-19 пошел вниз. За сутки в стране добавилось еще 664 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Интересен тот факт, что число тех, кто победил коронавирус, при этом выросло сразу на 433 человека. Сейчас общее количество тех, кто выздоровел, достигает 19 548 человек.

Новых больных больше всего появилось за сутки во Львовской области. Положительные тесты на коронавирус из лаборатории получили сразу 143 человека. В Киеве таких пациентов 101, еще по 72 человека подхватили COVID-19 в Ровенской и Закарпатской областях. Ни единого нового случая за минувшие сутки не было в Запорожской, Сумской и Луганской областях.

В целом с начала вспышки в регионах ситуация с коронавирусом следующая:





Львовская область - 5578 случаев (+143);



г. Киев - 5138 случаев (+101);

Черновицкая область - 4850 случаев (+49);

Ровенская область - 3784 случая (+72);

Закарпатская область - 2961 случай (+72);

Киевская область - 2610 случаев (+25);

Ивано-Франковская область - 2438 случаев (+43);

Волынская область - 2327 случаев (+59);

Харьковская область - 2169 случаев (+35);

Тернопольская область - 1930 случаев (+11);

Винницкая область - 1876 случаев (+12);

Одесская область - 1712 случаев (+14);

Житомирская область - 1408 случаев (+4);

Днепропетровская область - 1090 случаев (+3);

Хмельницкая область - 805 случаев (+2);

Кировоградская область - 647 случаев (+1);

Черкасская область - 644 случая (+3);

Запорожская область - 572 случая (+0);

Черниговская область - 538 случаев (+2);

Донецкая область - 484 случая (+3);

Николаевская область - 447 случаев (+3);

Полтавская область - 319 случаев (+5);

Сумская область - 297 случаев (+0);

Херсонская область - 193 случая (+2);

Луганская область - 80 случаев (+0);





Умерли за сутки от коронавируса еще 14 украинцев. А общее количество жертв COVID-19 с начала вспышки достигло 1 173 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в украинские специалисты также приступят к разработке вакцины против коронавируса.

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