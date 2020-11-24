COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 24 ноября

За последние сутки в Украине 12 287 новых случаев заражения COVID-19. Об этом на свой странице в фейсбуке сообщи министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших — 533 ребенка и 570 медицинских работников. Госпитализировать пришлось 1 403 человека, умерло — 188, полностью выздоровело — 8 298, всего было сделано 61 567 тестов за сутки.

Лидером по числу новых случаев остается Киев, где за сутки зафиксировано 1 422 новых случая. В столичном регионе — 1 089 заболевших, в Днепропетровской области — 952. Меньше всего — в Кировоградской (97).





Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, почему в Украине провалилась медицинская реформа.

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