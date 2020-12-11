Статистика COVID-19 в Украине: сколько людей заболело в сутки

13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

За минувшие сутки выздоровело 15 327 человек, были госпитализированы 2 846 пациентов и зафиксировано 285 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 60 847 тестов на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 872 228 человек, выздоровели 480 348 человек, зафиксировано 14 755 летальных случаев от последствий COVID-19.

Вчера, 10 декабря, был установлен антирекорд по количеству госпитализаций. Количество случаев составила 2 993.

Напомним, что на заседании Кабинета министров 9 декабря, правительство решило усилить карантин в Украине. Жесткие ограничения будут действовать с 8 до 24 января включительно. По словам премьер-министра, общественный транспорт не прекращать работу, потому как он "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы.

Как писали "Комментарии" ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогнозы по поводу ситуации с распространением Коронавирусная заболевания в стране в следующем году. По словам главы правительства, в январе 2021, в Украине будет фиксироваться около 25 000 случаев инфицирования COVID-19 в сутки.





























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