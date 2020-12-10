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Статистика COVID-19 в Украине: сколько людей заболело за сутки

Количество госпитализированных пациентов резко увеличилось

сегодня, 08:29
Автор:

Елизавета Черных

13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 10 декабря 2020 года. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медицинских работников.

Статистика COVID-19 в Украине: сколько людей заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1 899, Запорожской — 1 060, Днепропетровской — 835, Черкасской — 721 и Харьковской — 719, областях.

За прошлые сутки выздоровело 13 903 человека, были госпитализированы 2 993 пациентов и зафиксировано 266 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 67 142 теста на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 858 714 человек, выздоровели 465 021 человек, зафиксировано 14 470 летальных случаев от последствий COVID-19.

Напомним, что на заседании Кабинета министров 9 декабря, правительство решило усилить карантин в Украине. Жесткие ограничения будут действовать с 8 до 24 января включительно. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы.

Согласно решению правительства по локдауну в январе будущего года, в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01:00. Сейчас же, как решило правительство, заведения общественного питания могут продолжать работу до 23:00 с запретом расчетов после 22:00. Такая норма будет действовать до 8 января.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что мэр Одессы Геннадий Труханов получил положительный результат теста на коронавирус и пошел на самоизоляцию.











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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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