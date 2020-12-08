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Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Количество выздоровевших вновь превысило случаи инфицирования

сегодня, 08:24
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано 10 811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 520 детей и 512 медицинских работников. 

Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1 475, Одесской — 1 043, Запорожской — 948, Полтавской  — 916 и Черкасской областях — 746.

За прошлые сутки выздоровело 12 860 человек, были госпитализированы 1 319 пациентов и зафиксировано 195 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции.  За сутки было проведено 55 070 тестов на выявление COVID-19.  

За все время пандемии в Украине заболело 832 758 человек, выздоровели 436 564 человека, зафиксировано 13 928 летальных случаев. Всего в Украине провели 4 838 679 тестов на выявление коронавирусной инфекции. 

Напомним, что ранее в правительстве назвали причины снижения заболеваемости COVID-19. Глава правительства считает, что причиной таких показателей заболеваемости стало не только ужесточение карантинных ограничений, а именно введения карантина выходного дня. По мнению премьер-министра Украины, штрафы за отсутствие масок в общественных местах также поспособствовали снижению количества заболевших COVID-19. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Министерстве здравоохранения сообщили, когда ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине. Представитель Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что максимальное число заболевших коронавирусной болезнью прогнозируется на январь будущего года. Продлится явление до середины февраля. К схожему мнению пришли и международные эксперты. 








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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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