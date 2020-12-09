Статистика COVID-19 в Украине: количество новых случаев за сутки

12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медицинских работника.

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1 728, Одесской — 1 270, Киевской — 943, Черкасской — 815 и Запорожской областях — 813.

За прошлые сутки выздоровело 14 554 человека, был госпитализирован 1 281 пациент и зафиксировано 276 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 58 271 тест на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 845 343 человека, выздоровели 451 118 человек, зафиксировано 14 204 летальных случаев от последствий COVID-19.

Напомним, что ранее глава правительства назвал причины, которые повлияли на снижение прироста заболевания коронавирусом. Денис Шмыгаль считает, что причиной таких показателей заболеваемости стало не только ужесточение карантинных ограничений, а именно введения карантина выходного дня. По мнению премьер-министра Украины, штрафы за отсутствие масок в общественных местах также поспособствовали снижению количества заболевших COVID-19.

Сейчас правительством Украины активно обсуждается вариант введения локдауна. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что уже сегодня, 9 декабря, будет объявлено об условиях карантина, который, по версии представителей украинского правительства, начнется уже на второй день будущего года.

По словам главы Минздрава, сейчас идет финальная стадия обсуждения проекта о введении локдауна с экспертами Министерства здравоохранения После внесения соответствующих изменений и общего согласования, условия карантина будут обнародованы для общественности.













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