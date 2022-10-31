Стас Домбровский жестко прошелся по Косте Калоше (Константину Бедовому)

Популярный одесский блогер и поэт Станислав Домбровский эмоционально высказался об известном в Киеве и области сепаратисту Константину Бедовому, по прозвищу Костя Калоша. Видеоролик размещен на Youtube и в Телеграмме. Как передает издание "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".

Станислав Домбровский. Фото: из открытых источников

"Смотришь, борода седая, мужик мощный. Насосала х**в себе на дом, х**ву тучу лет уже дураку. Вроде при памяти мужчина, должен держать себя в руках. Та не, какой там…", — прокомментировал Домбровский поведение Калоши.

По словам Домбровского, в определенный момент Калоша выдвинул в его адрес необоснованные обвинения.

"Он у Мони (Михаил Майман, — Ред.) на канале начал меня обсирать. Соответственно, когда ему предъявили: ты что, с*ка, мразь давай доведи. Она сбилась", — говорит Домбровский.

В итоге, как отмечает блогер, Бедовой впал в истерику и отказался общаться.

"Просто е**ная истеричка сумасшедшая. Тупая б**дь. Выйди на связь объясни… Может перебухала. Может его в ж**у в***али, как Моню, и поэтому он такой злой", — размышляет о поведении Калоши Домбровский.

По его словам, в своих истерических заявлениях Калоша также упомянул "Адольфича" (судя по всему речь идет о писателе Владимире Нестеренко, — Ред.), который известен своим сотрудничеством с КГБ и пророссийскими взглядами.

"Все складывается в одно. Вылезла Бедовая упомянула Адольфину. Адольфина это такая КГБшная, сексотная б**дь. Я теперь понимаю, кто научил Моню всем этим поступочкам… Война началась. Сепарье повылазило: Адольфич, Бедовая… Мы ваше кубло петушиное, гарем пророссийский мы выявим. Пора. Спасибо тебе Бедовая, что ты вскрыл этот нарыв. А теперь ждите. Все будут знать, что вы есть", — резюмировал Домбровский.

Стоит отметить, Стас Домбровский – не только известный блогер и журналист, он также является популярным деятелем в сфере культуры, собрал вокруг себя неформальных поэтов и музыкантов Одессы, которых объединил в группу "КПД". Его авторству принадлежит проект "Театр на Молдаванке", где он занимает должность руководителя.

Издание отмечает, Калоша известен своим криминальным прошлым. СМИ утверждают, что Константин Бедовой уже много лет занимается наркоторговлей. В качестве своей штаб-квартиры он долгое время использовал клуб "Заир" в Ирпене. В своих видеороликах Костя Калоша неоднократно призывал к свержению власти в Украине, называл украинцев нацией "предателей и ворюг", изменниками и "умственно отсталыми идиотами".





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