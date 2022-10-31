Стас Домбровский жестко прошелся по Косте Калоше (Константину Бедовому)

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Кравцев Сергей
Популярный одесский блогер и поэт Станислав Домбровский эмоционально высказался об известном в Киеве и области сепаратисту Константину Бедовому, по прозвищу Костя Калоша. Видеоролик размещен на Youtube и в Телеграмме. Как передает издание "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".
Станислав Домбровский. Фото: из открытых источников
По словам Домбровского, в определенный момент Калоша выдвинул в его адрес необоснованные обвинения.
В итоге, как отмечает блогер, Бедовой впал в истерику и отказался общаться.
По его словам, в своих истерических заявлениях Калоша также упомянул "Адольфича" (судя по всему речь идет о писателе Владимире Нестеренко, — Ред.), который известен своим сотрудничеством с КГБ и пророссийскими взглядами.
Стоит отметить, Стас Домбровский – не только известный блогер и журналист, он также является популярным деятелем в сфере культуры, собрал вокруг себя неформальных поэтов и музыкантов Одессы, которых объединил в группу "КПД". Его авторству принадлежит проект "Театр на Молдаванке", где он занимает должность руководителя.
Издание отмечает, Калоша известен своим криминальным прошлым. СМИ утверждают, что Константин Бедовой уже много лет занимается наркоторговлей. В качестве своей штаб-квартиры он долгое время использовал клуб "Заир" в Ирпене. В своих видеороликах Костя Калоша неоднократно призывал к свержению власти в Украине, называл украинцев нацией "предателей и ворюг", изменниками и "умственно отсталыми идиотами".
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