Старт вступительной кампании 2024 года в Украине: сроки и требования

В ближайшее время украинские абитуриенты предстанут перед важным выбором – вступительной кампанией 2024 года, предлагающей изменения и нововведения в условиях подачи документов и приема.

Когда поступающие должны подать документы в вузы

По официальной информации, заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко, подача документов абитуриентами начнется 19 июля и продлится до конца месяца – 31 июля. Отмечается, что для поступающих на творческие специальности процедура начнется несколько раньше – с 3 июля. Эти даты являются ключевыми для всех, кто планирует начать свой учебный путь в высших учебных заведениях страны.

На протяжении вступительной кампании, которая официально заканчивается 31 октября 2024, абитуриенты будут использовать е-кабинет – основной инструмент приема документов, который также позволяет следить за статусом своей заявки. Электронный кабинет становится еще более значимым в связи с необходимостью предоставления полной информации о личных достижениях и результатах продолжающегося 25 июня национального мультипредметного тестирования.

Важной деталью является то, что абитуриенты, успешно прошедшие все требования и получившие место на бюджет, должны представить оригиналы документов не позднее 8 августа. Рейтинговые списки абитуриентов будут обнародованы не позднее 5 августа, что позволит поступающим определить свое место среди претендентов на обучение.

Напомним, что в 2024 году одиннадцать украинских университетов успешно вошли в рейтинг QS World University Rankings, оценивающий 1500 учебных заведений из 104 стран мира. Этот список раскрывает основные тенденции образования и определяет лидеров высшего образования на глобальном уровне.