Украинские университеты в международном рейтинге QS 2024: кто лидирует

В 2024 году одиннадцать украинских университетов успешно вошли в рейтинг QS World University Rankings, оценивающий 1500 учебных заведений из 104 стран мира. Этот список раскрывает ключевые тенденции образования и определяет лидеров высшего образования на глобальном уровне.

Украинские университеты в международном рейтинге QS 2024

Во главе украинского представительства стоит Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, занявший позицию в диапазоне 681-690 места. За ним следует Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, занявшие 691-700 и 731-740 места соответственно.

В пятерке лидеров в Украине также оказались Харьковский политехнический институт (901-950-е место) и Львовская политехника (951-1000-е место), демонстрируя стабильное развитие и международное признание.

В рейтинг также входят Сумской государственный университет и Киево-Могилянская академия, занимающие позиции 951-1200. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова и Львовский национальный университет имени Ивана Франко разделили между собой 1001-1200 мест. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины и Харьковский национальный университет радиоэлектроники замыкают список, занимая 1201-1400 место в рейтинге.

Методология QS включает в себя анализ 17,5 миллионов научных работ и опрос более 240 тысяч преподавателей и работодателей, акцентируя на таких параметрах, как цитируемость публикаций, международное сотрудничество, а также репутация выпускников на рынке труда.

В этом году рейтинг возглавили учебные заведения из Соединенных Штатов и Великобритании, включая Массачусетский технологический университет, Кембриджский и Оксфордский университеты, а также Гарвардский и Стэнфордский университеты.