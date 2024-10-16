Старт отопительного сезона: где в Украине уже запускают теплоснабжение

В Украине идет процесс подключения теплоснабжения к объектам социальной инфраструктуры в рамках подготовки к отопительному сезону. Этот этап чрезвычайно важен, ведь позволяет выявить и исправить недостатки до начала холодов. Об этом сообщил и.о. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона "Единые новости".



Отопительный сезон. Фото: freepik

"Теплоснабжающие организации выполнили свои обязанности по подготовке к отопительному периоду в соответствии с имеющимися бюджетами и ресурсами. Все субъекты в сфере теплоснабжения провели ремонтную кампанию и опробовали свои сети. Госэнергонадзор постоянно контролировал процесс испытаний и технических замен в оборудовании", – сообщил Анатолий Замулко.

Главной угрозой прохождения отопительного сезона он назвал возможные атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны агрессора. Однако на местном уровне подготовлено несколько сценариев для минимизации последствий таких атак. Правительство также ввело меры по поддержанию стабильной работы социально важных объектов в случае чрезвычайных ситуаций.

Замулко подчеркнул, что большинство объектов социальной инфраструктуры уже оборудованы генераторами, что позволит оперативно реагировать на отключение электроэнергии. Важно, чтобы все предприятия своевременно регистрировали свои генераторы в системах распределения электроэнергии.

Кроме того, идет сотрудничество с международными партнерами по поставке дополнительного оборудования для тепловых электростанций и теплоснабжающих компаний, что поможет создать необходимые резервы для отопительного периода.

Госэнергонадзор будет продолжать контролировать прохождение отопительного сезона, осуществляя регулярный мониторинг состояния энергетической инфраструктуры и оперативно реагируя на возможные вызовы. Власти делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение и комфортные условия для граждан.

Отметим, в Верховной Раде рассматривается законопроект №10403, который предлагает внесение изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" с целью усиления государственного надзора в этой сфере. Изменения предполагают повышение эффективности контроля над соблюдением требований по надежной поставке тепловой энергии.

Напомним, в Украине активно продолжается крупнейшая ремонтная кампания энергетической инфраструктуры с момента провозглашения независимости. Ее основная цель – обеспечить стабильную работу энергосистемы перед наступлением отопительного сезона.

