Старейшей женщине мира 117 лет: в чем ее секрет долголетия

В 2023 году Мария Браньяс Морера получила титул старейшего живого человека в мире и с гордостью приняла эту награду от Книги рекордов Гиннеса. 4 марта женщине исполнилось 117 лет. Самая старая женщина поделилась своим секретом долголетия.



Самый старый человек мира Мария Браньяс. Фото из открытых источников

Мария Браньяс родилась в начале прошлого века – в 1907 году в США, однако в 1915 году переехала в Испанию. Женщина вышла замуж и родила троих детей. Последние 23 года Мария Браньяс находится в доме престарелых, где ухаживают за самым старым человеком мира.

Мария Браньяс активно ведет социальные сети с помощью дочери и в свой день рождения опубликовала сообщение.

"Доброе утро, мир. Сегодня мне исполняется 117 лет. Я прошла так далеко. Старость — это своеобразное таинство. Ты теряешь слух, но слышишь больше, потому что ты слышишь жизнь. В свете смерти жизнь приобретает особый, более определенный вес", — пишет Мария Браньяс.

В свои 117 лет именинница плохо двигается и слышит, однако не страдает другими физическими заболеваниями или проблемами с психическим здоровьем.

Одними из величайших секретов долголетия и счастливой жизни женщины, пережившей пандемию испанского гриппа в 1918 году, две мировые войны и пандемию COVID-19, являются правильное настроение и забота о своем психологическом и физическом состоянии. Мария Браньяс также отмечает важность людей, которые ее окружают в повседневной жизни.

"Кроме удачи и хороших генов, Мария объясняет свое долголетие порядком, спокойствием, хорошими отношениями с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием волнений и сострадания, большим количеством позитива и держанием как можно дальше от токсичных людей", — указывают на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

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