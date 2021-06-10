Станет ли Минкульт отменять концерт российского рэпера Басты в Киеве

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Данило Матюха
В Министерстве культуры и информационной политики Украины не собираются препятствовать предстоящему концерту российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), который должен состояться в Киеве 26 июня. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в своем интервью 24 каналу.
Репер Баста - фото из открытых источников
Министр заявил, что прошлый запрет на проведение концерта был инициирован СБУ. Минкульт же не намеревался отменять культурное мероприятие.
Также Александр Ткаченко сообщил, что не очень хорошо относится к артистам с РФ, однако имеет среди российской эстрады своих любимцев.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Баста может снова выступать в Украине. Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста, Ногганно и Нинтендо, выбыл из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину, который СБУ составляет с 2014 года после аннексии Крыма.
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