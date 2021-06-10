Станет ли Минкульт отменять концерт российского рэпера Басты в Киеве

В Министерстве культуры и информационной политики Украины не собираются препятствовать предстоящему концерту российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), который должен состояться в Киеве 26 июня. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в своем интервью 24 каналу.

Репер Баста - фото из открытых источников

Министр заявил, что прошлый запрет на проведение концерта был инициирован СБУ. Минкульт же не намеревался отменять культурное мероприятие.

"СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым запрещает въезд тем или иным людям, не обязательно артистам, въезд на территорию Украины. Безусловно, когда речь заходит об артистах, все на это обращают внимание. Когда говорится о журналистах или никому неизвестных людях — это проходит мимо внимания. СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек и Баста может сюда заехать", — пояснил Ткаченко.

Также Александр Ткаченко сообщил, что не очень хорошо относится к артистам с РФ, однако имеет среди российской эстрады своих любимцев.

"Как я лично отношусь к российским артистам? Не совсем хорошо, потому что считаю, что это во-первых, мешает украинским артистам развиваться. Если спросить об отношении к различным артистам, то я искренне рад, что мои любимцы — Макаревич и Гребенщиков могут сюда приезжать, потому что и с позицией у них все нормально и адекватно, и музыканты они высокого профиля. Поэтому здесь тоже нужно иметь взвешенную позицию по этому вопросу", — отметил министр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Баста может снова выступать в Украине. Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста, Ногганно и Нинтендо, выбыл из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину, который СБУ составляет с 2014 года после аннексии Крыма.



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