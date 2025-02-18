Стандарты НАТО в ВСУ: кто и как сможет сделать карьеру в армии

Министерство обороны Украины инициирует масштабные изменения в системе прохождения службы. Согласно новому проекту Указа Президента, ВСУ и Государственная специальная служба транспорта (ДССТУ) должны перейти на обновленные стандарты карьерного роста, отвечающие требованиям НАТО. Это означает четкие сроки выслуги в звании, прозрачную систему аттестации и возможность карьерного продвижения по конкурсу.

Стандарты НАТО в ВСУ. Фото: mod.gov.ua

Документ предусматривает четкое разделение на этапы в зависимости от периода: мирное время, особый период и военное положение. В мирное время военнослужащие смогут получать очередные звания по рейтинговой или конкурсной системе, сопровождающейся назначением на высший пост. Также планируется внедрение обязательного перемещения для повышения квалификации, что позволит военным приобретать необходимый опыт.

Одним из ключевых изменений станет введение минимальных и максимальных сроков выслуги в каждом звании, а также определение предельных сроков пребывания на офицерских должностях. Для обеспечения объективности принятия решений по повышению по службе будет внедрена система аттестации.

Проект указа уже одобрен Кабинетом Министров и передан на рассмотрение Президента Украины. Министерство обороны продолжает работу над осуществлением этих реформ.

Ожидается, что новая система создаст условия для развития лидерских качеств военных, обеспечит справедливое разделение должностей и будет способствовать повышению боеспособности армии. Теперь карьерный рост в армии будет зависеть не только от выслуги лет, но и от личных достижений, профессиональных навыков и уровня компетенции каждого военнослужащего.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с начала работы сервиса рекрутинга в приложении Резерв тысячи украинцев уже присоединились к рядам Сил обороны, выбрав вакансии по своему опыту и навыкам. Самыми востребованными остаются направления, требующие как тактических умений, так и технических знаний. Это еще раз доказывает, что армии нужны специалисты по разным сферам, а каждый может найти роль, в которой будет максимально полезным.