Стало известно, зачем на самом деле оккупанты устроили пожар на ЗАЭС

Полный провал российских войск по обороне в Курской области, заставил командование оккупационных войск устроить настолько дешёвый фарс с Запорожской АЭС, что даже "слепоглухое" МАГАТЭ не поверит версии оккупантов, но им и не нужно, чтобы верили, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Пожар на ЗАЭС

По его мнению, находящиеся в панике из-за Курской операции россияне хотят заставить паниковать украинцев и весь мир.

"Густой дым над АЭС интуитивно пробуждает внутренний страх и до официальных пояснений происходящего этот страх пульсирует и генерирует своё виденье происходящего, свою информационную картину. И на этом враг может играть в информационном пространстве", — говорит военный эксперт.

Кроме того, по его мнению, россияне пытаются шантажировать весь мир демонстрацией того, насколько они непредсказуемые и якобы могут взорвать АЭС, если, что-то пойдёт не по их плану.

"Но это такой же блеф и фарс, как и пожар на станции. Хотя, неоспоримым остаётся факт, что нахождение оккупантов на этом объекте является проблемой международного уровня. Вот только международное сообщество, в частности, МАГАТЭ, пока против России не применило и половины тех рычагов, которые значительно ограничили бы её возможности в области атомной энергетики", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.





