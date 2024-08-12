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Стало известно, зачем на самом деле оккупанты устроили пожар на ЗАЭС

Россияне устроили провокацию на ЗАЭС, чтобы заставить паниковать как украинцев, так и весь мир

сегодня, 11:00
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Ткачик Олеся

Полный провал российских войск по обороне в Курской области, заставил командование оккупационных войск устроить настолько дешёвый фарс с Запорожской АЭС, что даже "слепоглухое" МАГАТЭ не поверит версии оккупантов, но им и не нужно, чтобы верили, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Стало известно, зачем на самом деле оккупанты устроили пожар на ЗАЭС

Пожар на ЗАЭС

По его мнению, находящиеся в панике из-за Курской операции россияне хотят заставить паниковать украинцев и весь мир.

"Густой дым над АЭС интуитивно пробуждает внутренний страх и до официальных пояснений происходящего этот страх пульсирует и генерирует своё виденье происходящего, свою информационную картину. И на этом враг может играть в информационном пространстве", — говорит военный эксперт.

Кроме того, по его мнению, россияне пытаются шантажировать весь мир демонстрацией того, насколько они непредсказуемые и якобы могут взорвать АЭС, если, что-то пойдёт не по их плану.

"Но это такой же блеф и фарс, как и пожар на станции. Хотя, неоспоримым остаётся факт, что нахождение оккупантов на этом объекте является проблемой международного уровня. Вот только международное сообщество, в частности, МАГАТЭ, пока против России не применило и половины тех рычагов, которые значительно ограничили бы её возможности в области атомной энергетики", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.





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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0oWZzLZswfXeZLSvAJC3k4rrHmJYVN233KPzA41gJraRAgEUPapWbPnF8zk2ufDvnl
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