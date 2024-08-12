Стало известно, зачем на самом деле оккупанты устроили пожар на ЗАЭС

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Ткачик Олеся
Полный провал российских войск по обороне в Курской области, заставил командование оккупационных войск устроить настолько дешёвый фарс с Запорожской АЭС, что даже "слепоглухое" МАГАТЭ не поверит версии оккупантов, но им и не нужно, чтобы верили, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Пожар на ЗАЭС
По его мнению, находящиеся в панике из-за Курской операции россияне хотят заставить паниковать украинцев и весь мир.
Кроме того, по его мнению, россияне пытаются шантажировать весь мир демонстрацией того, насколько они непредсказуемые и якобы могут взорвать АЭС, если, что-то пойдёт не по их плану.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.
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