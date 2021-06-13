Стало известно, за сколько продали полет в космос с самым богатым человеком мира

Право полета на космическом корабле New Shepard, который принадлежит компании Blue Origin самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, было продано на аукционе за 28 миллионов долларов. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

За сколько продали полет в космос с самым богатым человеком мира - фото из открытых источников

Отмечается, что участниками аукциона, который объявили 5 мая, стали 7600 человек из 159 стран. В субботу, 12 июня, победителя определили в прямом эфире по наибольшему размеру ставки. Имя того, кто приобрел "билет" в космос, пока что неизвестно, однако его должны озвучить в ближайшее время.

Средства, которые выручат с продажи билетов, Blue Origin направит своей детской организации Club for the Future. Она была основана в 2019 году для привлечения детей к изучению космонавтики и инженерии для развития космических исследований.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что космос становится все ближе к человеку. Путешествия "к звездам", которые раньше воспринимались исключительно фантастической выдумкой, превращаются в реальность. По крайней мере, для самого богатого человека в мире, гендиректора фирмы Amazon Джеффа Безоса.

По признанию самого Безоса, которое он опубликовал в личном Instagram-блоге, космическое путешествие является для него детской мечтой. Разделить момент, когда она воплотится в жизнь, мужчина решил со своим родным братом Марком.

Как сообщается, полет стал возможным благодаря компании самого Джеффа Безоса — Blue Origin. Представители этой фирмы занимаются разработкой специальных космических кораблей, которые позволят открыть новую веху в путешествиях человечества.





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