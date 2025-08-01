Стало известно, вырастут ли цены на бензин в ближайшие 2 года

НБУ проанализировал прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону роста. В 2026-2027 годах рост цен существенно ускорится. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (июль 2025 года).

Цены на топливо. Фото: из открытых источников

НБУ ухудшил прогноз роста цен на топливо до 4,0% в конце 2025 года по сравнению с 1,2% в прогнозе за апрель.

В апреле-мае 2025 года рост цен на топливо в Украине практически были поставлены на паузу. В марте годовой рост составил 9,9%, а уже в мае он снизился до 1,2%. Аналитики считают, что этому способствовало удешевление нефти на мировых рынках, избыток дизельного топлива и автогаза на внутреннем рынке, а также конкуренция между АЗС в бензиновом сегменте. Эти факторы сдерживали рост стоимости топлива для потребителей.

В июне цены на топливо снова начали расти. Годовые темпы роста ускорились до 3,1%.

Причинами стали подорожание бензина и дизтоплива, что произошло на фоне нестабильных мировых цен на нефть и ослабления гривны относительно евро. Это частично нивелировало предыдущее замедление инфляции в этом сегменте.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшие пару лет Украину ждет не радужная тенденция. Страну будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (июль 2025 года).

В сообщении говорится, что в первой половине 2025 года количество украинских мигрантов выросло на 60 тысяч человек. Это меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда страну покинули более 200 тысяч человек.

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, вызывают дальнейший выезд граждан.



