В каком году украинцы начнут возвращаться домой: прогноз НБУ

В ближайшие пару лет Украину ждет не радужная тенденция. Страну будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (июль 2025 года).

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в первой половине 2025 года количество украинских мигрантов выросло на 60 тысяч человек. Это меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда страну покинули более 200 тысяч человек.

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, вызывают дальнейший выезд граждан.

Пока что Евросоюз продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года. После этого страны ЕС должны определить новые режимы пребывания или возвращения украинцев.

Эти решения будут зависеть от внутренней политики стран, адаптации мигрантов, наличия работы, уплаты налогов или обучения детей. НБУ прогнозирует, что продление статуса будет сдерживать возвращение граждан в среднесрочной перспективе.

По прогнозам НБУ, в 2025 и 2026 годах Украину покинут по 200 тысяч человек ежегодно. Зато апрельский прогноз предусматривал начало возвращения уже в 2026 году (200 тысяч).

В НБУ подчеркивают, часть украинцев адаптируется к жизни за рубежом и теряет статус резидента Украины. Это снижает шансы на массовое возвращение в краткосрочной перспективе.

"Риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно более длительной продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. В случае реализации таких рисков миграционный отток усилится", — говорится в обзоре НБУ.

Чистое возвращение ожидается только в 2027 году — примерно 100 тысяч человек. Ранее предполагалось возвращение 500 тысяч мигрантов.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп принял важное решение касательно украинских беженцев: детали.



