Стало известно, в какой курятине содержится сальмонелла: названа компания

В Главном управление Госпродпотребслужбы Киева сообщили о выявлении Salmonella Enteritidis (сальмонелла — ред.) в курице, которая экспортировалась из Польщи (производитель Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo). Курятину переработали на мясо механической обвалки и поставили ООО "Фишзахид" (Львов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Стало известно, в какой курятине содержится сальмонелла - фото из открытых источников

В Госпродпотребслужбе также предупредили операторов рынка об ответственности за нарушение законодательства Украины о продуктах питания.

Отметим, что сальмонеллы — бактерии, которые имеют формы палочек и вызывают инфекционное заболевание кишечника — сальмонеллез. Оно приводит к обезвоживанию организма, вследствие чего могут быть повреждены внутренние органы, появиться проблемы с сердцем. Заболевание характеризуется повышением температуры тела, болями в животе, тошнотой, рвотой и др.

Напомним, что ранее сообщалось, чем опасно картофельное пюре. Это один из самых популярных гарниров, который готовят практически во всех семьях. Но как оказалось, это блюдо не стоит употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему здоровью. Нутрициолог из Британии Мариса Мур отметила, что картофель — полезный овощ, в составе которого есть витамины группы В, калий, фосфор, магний и другие ценные микроэлементы. Но рацион должен быть разнообразным, поэтому не стоит зацикливаться на одних блюдах с картофелем. Дело в том, что чрезмерное употребление пюре может привести к увеличению массы холестериновых бляшек. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы доставить кислород к органам, в результате чего может случиться сердечный приступ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!