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Стало известно, сколько за 2024 год было выдано кредитов по программе "Еселя"

Тысячи украинских семей получили кредиты на жилье с начала года

21 октября 2024, 18:36
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Амбарцумян Анна

С начала 2024 года более 7 тысяч украинских семей получили доступные кредиты на приобретение жилья по программе есть Обитель. Благодаря этой программе было выдано 7254 кредита на общую сумму 12,4 млрд грн. Особую популярность программа приобрела на вторичном рынке недвижимости, но растет также доля кредитов на новостройки благодаря правительственным инициативам. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Стало известно, сколько за 2024 год было выдано кредитов по программе "Еселя"

По данным Министерства экономики Украины, 70% всех оформленных кредитов в рамках естьОсели было направлено на покупку жилья на вторичном рынке — это более 5 тысяч объектов. В то же время около 1,6 тысяч объектов было приобретено у застройщиков, из которых более 500 — на этапе строительства. Программа есть Обитель становится все более привлекательной для покупателей новостроек, благодаря недавним изменениям, ориентирующим ее на поддержку первичного рынка.

Заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа отметил, что с начала действия программы уже 13 579 семей воспользовались льготными кредитами на общую сумму более 21,8 млрд. грн. Больше жилищных кредитов было выдано в Киевской области, Киеве, а также во Львовской, Одесской, Винницкой, Ровенской и Волынской областях.

Программа предоставляет разные условия для разных категорий населения. Военнослужащие, медики, педагоги, ученые и правоохранители могут получить кредиты под льготную ставку 3%, в то время как для участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ставка составляет 7%.

За последнюю неделю был выдан 141 кредит на 239 млн грн, среди которых наибольшее количество кредитов получили военнослужащие и силовики – 71. Еще 9 кредитов оформили педагоги, 14 – медики, 4 – ученых. Кредиты под 7% получили 30 граждан без собственного жилья, 6 ВПЛ и 7 ветеранов. Наибольшее количество кредитов оформлено в Киевской области, Киеве, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Справка: Программа естьОселя является частью государственной инициативы "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития внутреннего производства. Банками-партнерами являютсяОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК и BISBANK.



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Источник: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=6f400ba5-ea9f-40e5-b502-d20f52312bce&title=Oselia-VidPochatkuRoku7-2-Tis-UkrainskikhRodinOtrimaliKreditiNaPridbanniaZhitla
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