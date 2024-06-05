Стало известно, сколько времени украинцы летом и зимой будут сидеть без света

Ситуация в энергетике будет сложной летом и в следующем отопительном сезоне, но апокалипсиса не стоит ожидать, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Отключение света

По его словам, ситуация будет объективно сложной. В июле и начале августа ограничения будут значительными из-за ремонтных кампаний и большого потребления во время жары. Возможно, электричество будет отсутствовать по 5-6 часов в сутки.

При этом эксперт считает, что эти ограничения коснутся практически всех. Кроме того, по его прогнозу, зимой ситуация будет похожей.

Харченко считает, что все будет зависеть от того, сколько генерирующих мощностей Украина успеет восстановить. Предварительно, по его прогнозу, следует готовиться к отсутствию электричества не менее 4-6 часов в сутки. Отопление, водоканал и канализация будут работать. Критическая инфраструктура тоже будет функционировать, подчеркнул эксперт.

Напомним, к началу июня Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии составляло около 55 гигаватт, что являлось одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов и российской оккупации, выведшей из строя электростанции. Например, в результате субботних обстрелов было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские чиновники в интервью западным СМИ рассказали , что украинцам следует готовиться к жизни в темноте и холоде.



