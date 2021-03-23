Стало известно, сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак

В 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 210,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Алкоголь (фото из открытых источников)

Так, всего в прошлом году конечные потребительские расходы украинский составили 2,9 трлн грн. Жители страны, среди прочего, потратили 1,1 трлн грн на пищевые продукты и безалкогольные напитки.

Еще 141 млрд грн было потрачено на одежду и обувь. На транспорт Украинский потратили 292 млрд грн, на здравоохранение — 165 млрд грн, на алкоголь и табак — 210,6 млрд грн.

Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный год Украина нарастила производство водки.

Напомним, к расное вино влияет на организм как спортивная тренировка или кардионагрузка. Учеными из Канады было доказано, что вино положительно влияет на организм человека и тренирует сердечно-сосудистую систему. Происходит это из-за одного химического компонента — ресвератрола, имеющегося в кожуре красного винограда и, соответственно, в вине которое из него сделано. Эксперты подтвердили, что ресвератрол положительно влияет на сердце человека, его мышцы, а также улучшает физическую работоспособность. Результаты исследования — достаточно важны для современной медицины. Они могут помочь тем пациентам, которые физически не могут заниматься спортом, однако имеют такое желание. Это своеобразная имитация спортивных упражнений. Однако помочь таким образом можно только людям с ограниченными возможностями.

Результаты исследования — достаточно важны для современной медицины. Они могут помочь тем пациентам, которые физически не могут заниматься спортом, однако имеют такое желание. Это своеобразная имитация спортивных упражнений.

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