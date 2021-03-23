Стало известно, сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак

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Ольга Чародий
В 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и
табачные изделия 210,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Алкоголь (фото из открытых источников)
Так, всего в прошлом году конечные потребительские расходы
украинский составили 2,9 трлн грн. Жители страны, среди прочего, потратили 1,1
трлн грн на пищевые продукты и безалкогольные напитки.
Еще 141 млрд грн было потрачено на одежду и обувь. На
транспорт Украинский потратили 292 млрд грн, на здравоохранение — 165 млрд грн,
на алкоголь и табак — 210,6 млрд грн.
Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный
год Украина нарастила производство водки.
Результаты исследования — достаточно важны для современной медицины. Они могут помочь тем пациентам, которые физически не могут заниматься спортом, однако имеют такое желание. Это своеобразная имитация спортивных упражнений.
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