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Стало известно, сколько украинцев уехали за границу перед возможным вторжением РФ

Государственная пограничная служба предоставила информацию о пересечении границ Украины за 14,15 и 16 февраля

сегодня, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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На фоне возможного нападения России на нашу страну обнародованы данные, какое количество наших соотечественников уехало за границу в те дни, которые в своих прогнозах указывали иностранные медиа. На самом деле, большой паники не наблюдалось. Об этом в социальных сетях информирует глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.

Стало известно, сколько украинцев уехали за границу перед возможным вторжением РФ

Из Украины за эти дни уехали 135 тысяч граждан (фото из открытых источников)

Важно, что за три дня этого месяца с 14 по 16 февраля в нашу страну приехало 25 тысяч иностранных граждан. В прошлом году, в это же время цифры были ощутимо меньше –17 600 путешественников.

С территории нашей страны уехало 135 тысяч соотечественников. В то же время, за аналогичный период прошлого года уехали 70 тысяч жителей страны. Во время пандемии по причине коронавирусной болезни, въезд на свои территории ограничили многие страны.

По словам Марьяны Олеськив, на границе, как говорится, граждане в пробках не простаивали. Еще руководительница национальной службы, отвечающая за развитие туризма, благодарна коллегам из Государственной пограничной службы нашей страны за понимание и сотрудничество.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что список народных депутатов, покинувших пределы Украины. Стало известно, что по состоянию на 12-00 14 февраля, за пределами Украины находится 23 народных депутата. Список нардепов попал в редакцию издания "Украинская правда". Список нардепов, которые на сегодняшний день не находятся в Украине, источники в правоохранительных органах передали журналистам. Также среди данных есть информация, где именно они находятся и когда покинули Украину.  


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Источник: https://www.facebook.com/m.oleskiv/posts/10161494974823776
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