Стало известно, сколько украинцев не собираются идти на уступки России

43 процента наших соотечественников не пойдут ни на какие уступки РФ, если условием будет даже остановка вооруженного конфликта. Эту статистику свидетельствует презентованный в украинской столице общенациональный опрос, проведенный работниками Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с Центром политической социологии. Об этом сообщает УНИАН.

Большинство не готовы идти на уступки России (фото из открытых источников)

Респонденты давали ответ на такой вопрос: какие бы шаги украинской власти поддержали опрошенные в обмен на согласие РФ остановить вторжение на территорию нашей страны. Предлагалось несколько вариантов ответа.

Как показали данные, полученные социологами, 14,5% согласились, чтобы предотвратить войну и остановить конфликт между нашей страной и РФ, на отказ от того, чтобы Украина вступила в НАТО.

Чтобы предоставить самопровозглашенным республикам "ДНР"/"ЛНР" "особый статус", но в нашем государстве, соглашается 8,4 процента. Чтобы возобновить поставки воды в оккупированный Крым — 4,3 процента. Чтобы сменить унитарное устройство на федеративное, сейчас соглашается 4 процента опрошенных украинцев.

Чтобы прекратить вооруженную агрессию, но согласиться на признание Крыма частью России, дали положительный ответ 2,7 участников опроса. Около 1 процента респондентов отметили, что согласны на другие варианты, которые не приведены в перечне ответов. Не определились с окончательным ответом около трети респондентов – 32,2 процента.

Важно, что представители Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива вместе с коллегами из Центра политической социологии проводили исследования еще 1-12 февраля. Были опрошены 2001 год участник – как представители от взрослого населения Украины (не считая оккупированные территории). Самая большая теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2 процента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что социологи узнали отношение украинцев к Путину.

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