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Стало известно, сколько участков продали в Украине за неделю работы рынка земли

Премьер подчеркнул, что мифы о массовой распродаже земли остались только мифами

сегодня, 16:16
Автор:

Лиля Воробьева

За первую неделю работы рынка земли с молотка продали 322 земельных участка. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабмина.

Стало известно, сколько участков продали в Украине за неделю работы рынка земли

В Украине заработал рынок земли (фото из открытых источников)

По его слова, в стране массово не распродают земли сельскохозяйственного назначения.

"За первые шесть дней, когда открылся рынок, было зафиксировано 322 сделки на земельные участки, их продажа ранее была под запретом. Мифы о массовой распродаже земли и вывозе украинского чернозема за границу, остались только мифами, и, уверяю вас, так в дальнейшем будет", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме этого, чиновник сообщил, что договоры о продаже земель сельскохозяйственного назначения заключаются без нарушения, в соответствии с действующим законодательством.

Внедрение рынка земли в Украине.

Закон  инициировал президент Зеленский, его поддержали, в ночь на 31 марта 2020, 259 народных избранников в зале парламента.
 Путь к введению рынка был тяжелым и длительным — народные депутаты рассмотрели более 4000 поправок к первоначальному варианту проекта закона. Эта большая реформа и сегодня вызывает много дискуссий и споров в стране.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что думают нардепы о рынке земли в Украине, который начал работать с 1 июля. Мы поинтересовались у депутатов, как они относятся к введению рынка земли и чего ждут от земельной реформы в стране.

Руководительница партии "Голос" Кира Рудик отмечает, что запуск рынка земли является важным шагом для нашего государства и приближает нашу страну к европейским.
Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко высказал противоположное мнение относительно земельной реформы в Украине. Он убежден, что законы в нашем государстве должны стимулировать создание фермерских хозяйств.


 


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