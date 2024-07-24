logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно, сколько платят за поджог автомобилей военных и другие диверсии
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько платят за поджог автомобилей военных и другие диверсии

Диверсанты «продаются по дешевке» и получают реальную возможность получить пожизненные сроки заключения

сегодня, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Следственными органами Украины была разоблачена диверсионная группа, которая по заказу осуществляла поджоги оборудования критической инфраструктуры и автомобилей военных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Стало известно, сколько платят за поджог автомобилей военных и другие диверсии

Диверсант

В частности, как сообщается, двум мужчинам объявлено подозрение в диверсии в условиях военного положения, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч .2 ст.

В сообщении прокуратуры отмечается, следствием установлено, что подозреваемые через анонимный Telegram-канал получили заказ поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге. При этом известно, что один из подозреваемых с помощью растворителя краски облил легковоспламеняющимся веществом шкафа, находившиеся неподалеку от железнодорожной станции в Оболонском районе, и поджег их. Кроме того, группа сожгла внедорожник военного Nissan Navara.

Как отметили в прокуратуре, злоумышленники снимали свои действия на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство своих преступных действий. За свои услуги они получили 200 долларов США, разделивших между собой.

Оба задержанных получили уведомление о подозрении. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения. Следствие продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на территории Шевченковского района столицы в течение нескольких дней произошли преступления с поджогом военных автомобилей. Правонарушителями оказались жители Черниговской области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости