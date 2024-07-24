Стало известно, сколько платят за поджог автомобилей военных и другие диверсии

Следственными органами Украины была разоблачена диверсионная группа, которая по заказу осуществляла поджоги оборудования критической инфраструктуры и автомобилей военных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Диверсант

В частности, как сообщается, двум мужчинам объявлено подозрение в диверсии в условиях военного положения, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч .2 ст.

В сообщении прокуратуры отмечается, следствием установлено, что подозреваемые через анонимный Telegram-канал получили заказ поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге. При этом известно, что один из подозреваемых с помощью растворителя краски облил легковоспламеняющимся веществом шкафа, находившиеся неподалеку от железнодорожной станции в Оболонском районе, и поджег их. Кроме того, группа сожгла внедорожник военного Nissan Navara.

Как отметили в прокуратуре, злоумышленники снимали свои действия на видео, чтобы предоставить заказчикам доказательство своих преступных действий. За свои услуги они получили 200 долларов США, разделивших между собой.

Оба задержанных получили уведомление о подозрении. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения. Следствие продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на территории Шевченковского района столицы в течение нескольких дней произошли преступления с поджогом военных автомобилей. Правонарушителями оказались жители Черниговской области.



