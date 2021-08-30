Стало известно, сколько коллективов школ полностью вакцинированы против COVID-19

В Украине перед стартом нового учебного года полностью вакцинированы против коронавируса лишь 29% коллективов школ, еще 23% привиты одной дозой. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Общественного радио, цитируя слова начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования и науки Юрия Кононенко.

Школа Фото из открытых источников

Чиновник отметил, новый учебный год должен начаться в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемиологических норм, то есть защитные маски и соблюдение социальной дистанции, как и прежде в приоритете.

На 27 августа получили две дозы вакцины почти 185 тысяч педагогов – это 29%. И 23% — еще 145 500 человек получили один укол.

В Минобразования такие цифры комментирую оптимистично, хотя и признают, что еще придется серьезно поработать над тем, чтобы существенно увеличить процент вакцинировавшихся учителей и преподавателей. При этом Юрий Кононенко уточнил, что никого из педагогов не будут ставить перед фактом – или работа, или вакцинация, то есть вакцинироваться под принуждением никто не будет.

Кононенко напомнил, что, если тот или иной регион находится в "зеленой зоне", то не имеет значения, какой процент вакцинации в коллективах школ. Учебное заведение будет работать. Но, если же область попадет в "оранжевую" или "красную" зону, тогда будет учитываться процент вакцинации педколлектива. На дистанционно обучение не перейдут только те школы, работники которых провакцинированы минимум на 80%.

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