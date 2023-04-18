Стало известно, сколько денег в среднем в месяц нужно на одного члена украинской семьи

Респонденты отвечали по трем указанным пунктам, относительно того, сколько денег в среднем необходимо иметь одному из членов семьи, чтобы "чтобы выживать", "чтобы чувствовать себя уверенно", "чтобы ни в чем себе не отказывать".



Почти 50 тыс. грн необходимо украинцу ежемесячно, чтобы ни в чем себе не отказывать

По результатам исследования, чтобы "выживать" ежемесячно на одного члена семьи необходимо иметь финансовый ресурс в размере – 10 399 грн.

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Чтобы чувствовать себя уверенно, в среднем, одному человеку из семьи будет хватать 20 тысяч гривен. А если точнее, то эта сумма составляет: 19 282 грн.

А вот чтобы жить на "широкую ногу", а именно "чтобы ни в чем себе не отказывать" одному из членов украинской семьи нужно носить в кошельке – 49 762 грн.

Итак, чтобы жить комфортно, необходимо иметь большую финансовую подушку безопасности. Что, на сегодняшний день, для привычного украинца – сложно.

Минималка в Украине в 2023 году составляет 6700 гривен, а прожиточный минимум – около 7500 гривен.

Поднять уровень минимальной заработной платы в Украине, согласно зарегистрированному в ВР законопроекту, планируют в три этапа, первый из которых должен начаться – уже в этом месяце и составлять – 7370 грн.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что работодателям разрешили не индексировать зарплаты в 2023 году . Бизнес не всегда соблюдал требования по индексации зарплат наемным работникам, а в этом году официально может этого не делать .



Напомним, "Комментарии" писали, агрессивное и безосновательное вторжение путинской армии в Украину поставило крест на деятельности малого и среднего бизнеса, "на плаву" смогли удержаться только крупные предприятия, при условии, если они не были разбомблены вражескими ракетами. В то время как некоторые фирмы смирились с ситуацией, харьковская компания Fenix ​​ST не стала опускать руки, продолжив свою работу, но уже в Польше. Об этом сообщает издание Wyborcza.

