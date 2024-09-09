Стало известно, с помощью каких шагов в Украине будут блокировать работу Телеграм

Telegram будет унормирован и именно к этому все идет в Украине, считает политтехнолог Олег Постернак. Возможно, по его словам, для некоторых это станет меркером подготовки к предстоящим послевоенным выборам, а значит и завершение горячей фазы войны.

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В настоящее время, признает эксперт, эта платформа общего доступа является основным источником информации для 70% украинских граждан. 40% граждан безоговорочно доверяют контенту анонимных телеграмм-каналов. И это при том, подчеркивает Постернак, что Telegram – оффшорная компания с закрытой структурой собственности, с вероятностью размещения части серверов на территории РФ, в которой продолжает работать часть базовой команды.

"Блокировать Telegram действительно можно, но зачем? Начнем с того, что это не постоянный сайт, а мессенджер-приложение, IP-адреса которого постоянно меняются. Понятно, что их невозможно постоянно отслеживать, ведь остаются возможности для использования vpn-сервисами. Теоретически власти могли бы добиться удаления его из официальных магазинов App Store и Google Play, но украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись vpn", — считает эксперт.

При этом он признает, что Telegram приносит определенную пользу интересам украинской безопасности. С помощью мессенджера можно поддерживать связь с гражданами Украины на оккупированных территориях, а также оказывать влияние на граждан России, организуя информационно-психологические операции. Но это остается в компетенции СБУ и ГУР МО как наиболее результативных силовых структур сейчас.

"Сейчас вы увидите стандартный визг, топот ножками и нытье медиатусовки по типу "Караул, ограничение свободы слова!". Оно будет инспирировано теми, кто привык в этом сегменте медиа-бизнеса (а Telegram – это хорошо устроенный оаза доходов) хорошо зарабатывать. Это и размещение платного контента, неуплата налогов, кампании по очернению разных лиц и фирм. Сюда плюсуйте наркотрафик, порнографию, мошенничество", — подчеркивает эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, абсолютно логичным и справедливым шагом должно стать законодательное унормирование Telegram. Надо всего-навсего сделать принципиально пять вещей, говорит эксперт. К примеру, приравнять Telegram к субъектам в сфере медиа с распространением на него профильного закона. Далее, говорит Постернак, запретить использование Telegram для госслужащих на рабочих устройствах, как, например, это распространено в некоторых странах Запада.

"Обязать открыть полную структуру собственности и источники финансирования анонимных telegram-каналов. Заставить Telegram открыть представительство в Украине. И сделать это как можно скорее, ведь обращений будет много, учитывая постоянное игнорирование платформы украинских обращений", – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, необходимо обязать платформу усовершенствовать политику обращения украинских правоохранителей и госорганов по поводу контента, нарушающего законодательство.

"По моей информации, в ближайшее время могут быть действенные новости в этой области", — добавил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в своей первой публикации после задержания основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.



