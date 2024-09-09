Стало известно, с помощью каких шагов в Украине будут блокировать работу Телеграм

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Telegram будет унормирован и именно к этому все идет в Украине, считает политтехнолог Олег Постернак. Возможно, по его словам, для некоторых это станет меркером подготовки к предстоящим послевоенным выборам, а значит и завершение горячей фазы войны.
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В настоящее время, признает эксперт, эта платформа общего доступа является основным источником информации для 70% украинских граждан. 40% граждан безоговорочно доверяют контенту анонимных телеграмм-каналов. И это при том, подчеркивает Постернак, что Telegram – оффшорная компания с закрытой структурой собственности, с вероятностью размещения части серверов на территории РФ, в которой продолжает работать часть базовой команды.
При этом он признает, что Telegram приносит определенную пользу интересам украинской безопасности. С помощью мессенджера можно поддерживать связь с гражданами Украины на оккупированных территориях, а также оказывать влияние на граждан России, организуя информационно-психологические операции. Но это остается в компетенции СБУ и ГУР МО как наиболее результативных силовых структур сейчас.
Именно поэтому, по его мнению, абсолютно логичным и справедливым шагом должно стать законодательное унормирование Telegram. Надо всего-навсего сделать принципиально пять вещей, говорит эксперт. К примеру, приравнять Telegram к субъектам в сфере медиа с распространением на него профильного закона. Далее, говорит Постернак, запретить использование Telegram для госслужащих на рабочих устройствах, как, например, это распространено в некоторых странах Запада.
Кроме того, по его словам, необходимо обязать платформу усовершенствовать политику обращения украинских правоохранителей и госорганов по поводу контента, нарушающего законодательство.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в своей первой публикации после задержания основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.
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