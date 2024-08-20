Стало известно, с какой страной ЕС с завтрашнего дня возможны проблемы при пересечении границы

Граждан, которые планируют зарубежные поездки в Венгрию через пункт пропуска "Косино", предупреждают о возможных задержках. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Украины.

Граница Украины и Венгрии. Фото из открытых источников

С 21 по 26 августа на этом пункте пропуска будут проводиться работы по замене модульных конструкций.

"С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", — говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров просят учесть эту информацию при планировании своих путешествий и заранее предусмотреть возможные задержки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия установила для Венгрии дедлайн до 19 августа объяснить, почему Будапешт решил упростить въезд на свою территорию гражданам России и Белоруссии. Однако в Венгрии ответили только дерзким заявлением.

Европейская комиссарка по внутренним делам Илва Йоганссон направила в Венгрию просьбу, в которой требует объяснить изменения иммиграционной политики страны. В своем заявлении Йоганссон указала, что выдача долгосрочных виз определяется внутренней политикой стран ЕС, однако действия Венгрии могут представлять угрозу безопасности Европейского союза, в частности стать механизмом обхода санкций для граждан России и Беларуси. Еврокомиссарка призвала Венгрию ответить на это сообщение не позднее 19 августа.

Как указывает издание Euractiv со ссылкой на представителя Европейской комиссии, ответ от Будапешта, так и не был получен. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что действия Будапешта не создают опасности для ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – что поможет ВСУ продвигаться дальше в Курской области: почему РФ не может остановить наших военных.



