Стало известно, с какой страной ЕС с завтрашнего дня возможны проблемы при пересечении границы

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Кравцев Сергей
Граждан, которые планируют зарубежные поездки в Венгрию через пункт пропуска "Косино", предупреждают о возможных задержках. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Украины.
Граница Украины и Венгрии. Фото из открытых источников
С 21 по 26 августа на этом пункте пропуска будут проводиться работы по замене модульных конструкций.
Водителей и пассажиров просят учесть эту информацию при планировании своих путешествий и заранее предусмотреть возможные задержки.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия установила для Венгрии дедлайн до 19 августа объяснить, почему Будапешт решил упростить въезд на свою территорию гражданам России и Белоруссии. Однако в Венгрии ответили только дерзким заявлением.
Европейская комиссарка по внутренним делам Илва Йоганссон направила в Венгрию просьбу, в которой требует объяснить изменения иммиграционной политики страны. В своем заявлении Йоганссон указала, что выдача долгосрочных виз определяется внутренней политикой стран ЕС, однако действия Венгрии могут представлять угрозу безопасности Европейского союза, в частности стать механизмом обхода санкций для граждан России и Беларуси. Еврокомиссарка призвала Венгрию ответить на это сообщение не позднее 19 августа.
Как указывает издание Euractiv со ссылкой на представителя Европейской комиссии, ответ от Будапешта, так и не был получен. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что действия Будапешта не создают опасности для ЕС.
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