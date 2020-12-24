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Стало известно, почему индейка пользуется особой популярностью в США

Один из основателей США Бенджамин Франклин назвал индейку «птицей мужества». Он заявлял, что она была «гораздо более респектабельной птицей», чем орел, и «истинным коренным жителем Америки»

сегодня, 22:43
Автор:

Татьяна Веремеева

В наши дни индейка пользуется особой популярностью среди миллионов людей как любимое праздничное блюдо на День благодарения и Рождество. Средний американец съедает 7,3 кг мяса индейки в год, что почти вдвое больше, чем в 1970 году, в то же время один европеец съедает 4,1 кг индейки в год. Почему мясо именно этой птицы так популярно, рассказал The Economist.

Стало известно, почему индейка пользуется особой популярностью в США

Индейка

Покупки птицы больше не ограничиваются праздниками. В 1970 году половина всех индеек, потребляемых в Америке, была съедена во время праздников –Дня благодарения, Рождества и Пасхи. Сегодня эта доля снизилась до 29%. Их привлекательность растет и в других странах, особенно в странах Азии, придерживающихся западной диеты.

Одной из причин растущей привлекательности индейки является спрос на низкокалорийные продукты питания, говорит Андре Лаперьер из неправительственной организации Global Open Data for Agriculture and Nutrition. 100-граммовая порция индейки содержит в среднем меньше калорий (189), чем такое же количество говядины (250), свинины (242) или даже курицы(239), растущая популярность которой является результатом аналогичных факторов. Мясо индейки не только полезнее, чем конкурирующие продукты, но и дешевле. Розничная цена замороженной индейки в Америке в прошлом году, по данным Министерства сельского хозяйства США, составила в среднем 1,52 долл. за фунт (454 грамма) против 5,44 долл. за фунт свежей говядины для жарки.

Кроме того, производство индейки наносит меньше вреда окружающей среде, чем другие виды мяса (хотя растительная пища была бы еще менее вредной). На каждый фунт говядины требуется шесть фунтов корма; фунт индейки требует всего два фунта корма.

Как и многие отрасли промышленности, торговлю мясом индейки не обошла стороной пандемия коронавируса. Ограничения на общественные собрания означают, что на Рождество будет собираться меньше семей, что может снизить спрос на более крупных птиц. В условиях, когда экономика большинства стран движется вниз (а домохозяйства затягивают пояса), многие семьи могут экономить на мясе индейки в этом году.

Напомним, на украинских рынках и в магазинах значительно снизилась цена на мясо, а именно на свинину.


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Источник: https://www.economist.com/the-economist-explains/2020/12/23/why-is-turkey-meat-becoming-increasingly-popular?fsrc=gp_en?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2or1v1xOkQcVxA8tt4tMgdRTxCvKolga0uHI
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