Стало известно, почему гей-игры в Гонконге перенесли

Из-за ограничений, путешествий, связанных с пандемией, спортивные гей-игры в Гонконге перенесли на 2023 . Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Гей-игры, фото с открытых источников

Основатель и сопредседатель Деннис Филипс рассказал, что решение отложить мероприятие — первое из которых состоится в Азии — не было связано с недавними атаками небольшой группой законодателей и сделано "чисто со слабой перспективы" из-за бушующей пандемии коронавируса во всем мире. Для организаторов и спортсменов предложат новую дату, но уже в следующем году.



" Мы не можем соблюдать правила карантина, мы не можем быть в пузыре. Мы вернемся, когда карантинные меры перестанут действовать", — заявил организатор.

Филипс отметил, что в оргкомитете не хотят оставлять участников допуска к гей-играм из-за отсутствия вакцинации от коронавируса или нехватки времени на подготовку. Он также напомнил, что соревнования должны принести Гонконгу существенную экономическую прибыль, и призвал не политизировать их.

Гей-игры — международные спортивные соревнования, которые проводят с 1982 года. В них могут участвовать спортсмены любой сексуальной ориентации. Одна из целей гей-игр — привлечение внимания к дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

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