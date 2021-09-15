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Стало известно, почему гей-игры в Гонконге перенесли

Международные спортивные гей-игры в Гонконге перенесли на 2023 год из-за действующих ограничений на поездки в условиях пандемии COVID-19

сегодня, 17:40
Автор:

Хмільовська Інна

Из-за ограничений, путешествий, связанных с пандемией, спортивные гей-игры в Гонконге перенесли на 2023 . Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Стало известно, почему гей-игры в Гонконге перенесли

Гей-игры, фото с открытых источников

Основатель и сопредседатель Деннис Филипс рассказал, что решение отложить мероприятие — первое из которых состоится в Азии — не было связано с недавними атаками небольшой группой законодателей и сделано "чисто со слабой перспективы" из-за бушующей пандемии коронавируса во всем мире. Для организаторов и спортсменов предложат новую дату, но уже в следующем году.

"Мы не можем соблюдать правила карантина, мы не можем быть в пузыре. Мы вернемся, когда карантинные меры перестанут действовать", — заявил организатор.

Филипс отметил, что в оргкомитете не хотят оставлять участников допуска к гей-играм из-за отсутствия вакцинации от коронавируса или нехватки времени на подготовку. Он также напомнил, что соревнования должны принести Гонконгу существенную экономическую прибыль, и призвал не политизировать их.

Гей-игры — международные спортивные соревнования, которые проводят с 1982 года. В них могут участвовать спортсмены любой сексуальной ориентации. Одна из целей гей-игр — привлечение внимания к дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

Мы писали, что бета-тест ковидних сертификатов в приложении "Действие" на iOS начался еще летом, тогда как в случае с Android промедление было обусловлено детальной регламентацией требований относительно доступа к информации, связанной с COVID со стороны Google. После выполнения требований системы 17 августа бета-тестирование стартовало для Android.


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Источник: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3148801/hong-kongs-gay-games-pushed-2023-due-strict-covid-19?module=perpetual_scroll&pgtype=article&campaign=3148801
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