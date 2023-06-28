Стало известно новое возможное название областного центра в Украине

Название областного центра "Запоріжжя" не в полной мере отвечает стандартам украинского языка. Об этом накануне заявили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которые предложили местным властям обосновать текущее название города или предложить новое имя областному центру. Об этом сообщают "Комментарии". Как стало известно, неназванные жители города предлагали переименовать город в "ЗапорОжжя".

Нынешнее название город обрел в 1921 году

После развернувшегося скандала в социальных сетях сегодня члены комиссии дезавуировали свое предыдущее решение.

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В Национальной комиссии объяснили, что принялись рассматривать вопрос о переименовании Запорожья после обращения от жителей города.

"Решение комиссии – это высказанные рекомендации, решение комиссии – это не переименование населенных пунктов, у нас нет на это полномочий, – заявил глава комиссии Владимир Мозгунов. – В любом случае это должна решать община, органы местного самоуправления".

По его словам, решения комиссии носят рекомендательный характер, чтобы обратить внимание органы местного самоуправления на проблемы. По словам члена комиссии Ольги Новиковой, в Нацкомиссию поступили обращения от жителей областного центра с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя". После чего было принято решение рекомендовать рассмотреть возможность переименования.

"Позиция комиссии состоит в том, что и то и то название мы считаем правильным, они соответствуют нормам украинского литературного языка", — добавила она.

"Если честно, сначала мы не планировали это слово вообще рассматривать и подавать в списках, но каждый гражданин страны имеет право на свою позицию, – добавила она. – Поэтому члены комиссии совместно с рабочей группой решили отнести этот вопрос к третьей группе, а именно на усмотрение граждан и жителей этого славного города. И только они могут решать, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого решить, каким будет название".

Отметим, что решениями комиссии рекомендовано переименовать целый ряд деревень, поселков и городов. В частности, рекомендуется переименовать "Бровари" в "Броварі". Поскольку последнее название, по мнению членов комиссии, более соответствует нормам украинского литературного языка.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал упразднить указанное решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

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