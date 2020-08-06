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Стало известно, куда и сколько украинцы отправили денег в 2020-м году

Украинцы за полгода получили из-за границы более 5 миллиардов долларов США

6 августа 2020, 10:01
Автор:

Виолетта Комаровская
Стало известно, куда и сколько украинцы отправили денег в 2020-м году

Денежный перевод. Фото: golos.ua

Украинцы стали чаще получать деньги из-за границы. За первые полгода через официальные и неформальные каналы в страну перевели в долларовом эквиваленте более 5 миллиардов. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины на Facebook.

Речь идет исключительно о частных денежных переводах. 

"Из-за границы в Украину в январе-июне пришло 5 365 миллионов долларов США, из Украины было отправлено 246 миллионов", - сказано в сообщении. 

Пятую часть всех денег из-за границы украинцы получили через системы перевода денег - на карточки, банковские счета или почтовые отделения. Таким образом в Украину зашло чуть более миллиарда долларов. И это на 8% больше, чем было в первом полугодии прошлого года. При  этом за границу украинцы  отправили с помощью систем перевода 212 миллионов долларов, то есть 4/5 всех денег. 

А вот популярные направления переводов почти не изменились. Чаще всего украинцам присылают деньги из Соединенных Штатов, Италии, России, Израиля и Германии.

Из Украины деньги чаще всего идут в Грузию, Россию, Турцию, Азербайджан и Польшу. 

Внутри Украины люди стали также чаще отправлять друг другу деньги. За первое полугодие эта сумма составила около 4 с половинной миллиардов долларов в эквиваленте. Чаще всего для перевода денег украинцы использовали NovaPay, Укрпочту и систему "Финансовый мир".

Ранее "Комментарии" рассказывали о курсе валют в Украине на четверг, 6 августа. 


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