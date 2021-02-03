Стало известно, кто является самым популярным иностранным лидером в Украине

Стало известно, кто стал самым популярным иностранным лидером в Украине. Данную информацию сообщает Киевский международный институт социологии.

Кому из иностранных лидеров больше всего доверяют украинцы. Фото: РБК

Оказывается, большинство украинцев предпочли президента Беларуси Александру Лукашенко. Ему доверяют 36 процентов украинских граждан.

Второе место занял американский президент Джо Байден. Его выбрали 26,7 процента. На третьем месте находится глава Франции Эммануэль Макрон. Ему отдают предпочтение 26,2 процента украинцев.

Небольшое количество граждан доверяет и президенту России Владимиру Путину — 14,4 процента. Однако подавляющее большинство выразило недоверие главе РФ — 79,8 процента граждан.

Исследования были проведены с 27 января по 1 февраля. Количество участников -1205. Учитывались жители 86 населенных пунктов Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что недавно архитектор скандального "дворца Путина" рассказал новые подробности о поместье. Оказывается здание проектировал итальянец Ланфранко Чирилло. Работа над возведением дворца началась еще в 2000-х годах. Кому принадлежит имение и как проходило его строительство, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подробно рассказал о том, у кого не будет возможности попасть под амнистию после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что люди, которые прямо работали на оккупантов, могут быть ущемлены в правах. Также некоторые категории людей точно не попадут под амнистию. Об этом читайте здесь.

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